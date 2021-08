Poznata bivša pornoglumica Victoria Paris preminula je sa 60 godina. Tu je vijest potvrdila njezina prijateljica i bivša kolegica Christy Canyon (55), koja je podijelila njihovu zajedničku fotografiju na Twitteru.

US Day News prenosi da je glumica iznenada preminula od raka dojke. Poznato je i da je Victoria ranije izjavila da se njeno zdravstveno stanje pogoršava iz dana u dan.

Paris, rođena kao Sheila Young, krenula se baviti snimanjem pornofilmova 1988. godine i tijekom svoje karijere snimila ih je više od 100. Prije nego se upustila u tu karijeru, diplomirala je nutricionizam na Državnom sveučilištu Montana.

Njezin prvi film za odrasle bio je 'Girls of Double D 7', a proslavila se kao glavna junakinja porno-parodije 'Live In, Love In' 1989.

Redatelj 18+ filmova Axel Braun (54) prisjetio se Victorije, koja je glumila u njegovom filmu 'Fantasy Nights' iz 1990. godine.

- Bila je veoma otmjena i imala je auru nevinosti. Prvi put kad smo se upoznali, rekla mi je da, kao i ja, ne puši, ne pije i ne drogira se, što je tada bilo neobično. Nekoliko sam ju puta sreo na filmskom festivalu u Cannesu, voljela je putovati i uživala je u svemu najboljem u životu - izjavio je.

Mnogi njezini obožavatelji izrazili su svoj šok i tugu putem društvenih mreža.

- Tužan je dan, jer je preminula jedna od legendi porno filma. Bila je ljepotica i nedostajat će nam. Počivala u miru - napisao je netko.

- Ne mogu vjerovati da je više nema. Takva divna osoba - komentirao je netko drugi.