Pošao je stopama svoje majke: Harry prolazio minskim poljem

Vojvoda od Sussexa prošao je kroz djelomično očišćeno minsko polje u Angoli kako bi 22 godine nakon što je to učinila i njegova majka Diana, ukazao na prijetnju koju su predstavljale mine. Dok je prolazio bivšom artiljerijskom bazom u blizini grada Dirico na jugoistoku zemlje, princ Harry (35) na sebi je imao oklop. Također, krenuo je u kontroliranu eksploziju kako bi uništio nagaznu minu.

Diana je pažnju svijeta privukla 1997. godine kad je prolazila kroz minsko polje. Dobrotvorno udruženje Halo Trust, koje je pratilo njegovu majku u posjeti Angoli, pokazalo je princu Harryju mjesto u blizini Dirica. Protuvladine snage su 2000., kad su se povukle iz baze, minirale to područje. Međutim, djelatnici Halo Trusta-a rade na tome da to područje bude sigurno i nadaju se da će ga očistiti od mina do kraja listopada.

Foto: John Stillwell/Press Association/PIXSELL

Princ Harry dobio je sigurnosne upute, a u svom govoru, vojvoda je rekao da Halo Trust pomaže zajednici da 'pronađe mir'.

- Nagazne mine su ožiljak rata. Čišćenjem mina možemo pomoći ovoj zajednici da pronađe mir, a s mirom dolaze i prilike. Uz to, možemo zaštititi raznolike i jedinstvene divlje životinje koje se oslanjaju na prekrasnu rijeku Kuito uz koju sam spavao sinoć - rekao je Harry.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Princ je pozvao na međunarodne napore čišćenja mina iz sliva Okavanga u gorju Angola, gdje je oružje ostalo nakon završetka građanskog rata u zemlji. Sukob, između 1975. i 2002., ostavio je Angolu jednim od najvažnijih miniranih mjesta na svijetu.

Postoje dvije glavne vrste mina: protupješačke nagazne mine, usmjerene na ubijanje ili ozljeđivanje ljudi, i protutenkovske mine, osmišljene za uništavanje vozila. Nasumično postavljanje mina postalo je dio vojne strategije u 60-ima. Na oko 60 zemalja i teritorija još uvijek ima protupješačkih mina. Više od 120.000 ljudi poginulo je ili povrijeđeno od nagaznih mina između 1999. i 2017. godine, prema istraživanju Landmine Monitor-a. Civili su činili 87 posto žrtava, a gotovo polovica žrtava bila su djeca. Camille Wallen, direktor strategije u Halo Trustu, opisao je posjet princa Harryja kao 'uistinu značajan trenutak'.

- Kao što smo vidjeli 1997. godine, princeza Diana zaista je pomogla u podizanju svijesti o problemu mina i teškim situacijama koje ljudi koji žive s minskim minama svakodnevno prolaze. To je učinkovito promijenilo sve što radimo i donijelo nadu ljudima. Prvi put su osjetili da ih se čuje. Sudjelovanje princeze Diane u tom slučaju uključivalo je poziv na globalnu zabranu uklanjanja mina - rekla je za BBC Breakfast.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Tri mjeseca nakon Dianine smrti 122 zemlje potpisale su Otavski ugovor kojim se zabranjuje uporaba, proizvodnja, skladištenje i prijenos protupješačkih mina. Gospođa Wallen rekla je da je posjet princa Harryja pomogao 'podsjetiti svijet da mine nisu prošlost'. Desetljećima nakon sukoba, dodala je, one i dalje ugrožavaju život ljudi.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Princ Harry posjetio je i nekadašnje minsko polje u Huambou, središnjoj Angoli, gdje je njegova majka hodala 1997., prije nego što je umrla.

- To je potpuno drugačije mjesto. Grmlje je pretvoreno u užurbanu zajednicu s kućama, školama i trgovinama - rekla je gospođa Wallen.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Princ Harry, koji je na turneji po južnoj Africi, u četvrtak je posjetio Bocvanu, gdje, je pomogao saditi drveće. Vojvoda je rekao da se utrkuju s vremenom za zaustavljanje globalnog zagrijavanja i naglasio da ga brinu poricatelji klimatskih promjena. U srijedu je princ posjetio Južnu Afriku, gdje su on i supruga Meghan (38), vojvotkinja od Sussexa upoznali svog sina s veteranom borbe protiv aparthejda, nadbiskupa Desmonda Tutua.

Par se također susreo s vođama vjere u prvoj i najstarijoj džamiji u Južnoj Africi i posjetili su dobrotvornu organizaciju za mentalno zdravlje.

