Posljednji dani Elvisa Presleyja: Bio je bolestan, usamljen, a njegova smrt i danas intrigira

Elvis Presley živio je život kakav je malo tko mogao zamisliti. Bio je jedan od najvećih glazbenih fenomena 20. stoljeća, čovjek čiji su glas, pokreti i karizma izazivali oduševljenje milijuna obožavatelja. No iza zatvorenih vrata Gracelanda posljednje godine njegova života bile su daleko od blještavila pozornice. Kralj rock 'n' rolla, nekoć poznat po energičnim nastupima i pokretima kukovima koji su izazivali gotovo jednako pozornosti kao njegove pjesme, pred kraj života imao je ozbiljnih zdravstvenih problema. Udebljao se, patio od kroničnog zatvora, njegovo se psihičko stanje pogoršavalo, a svakodnevica mu je bila obilježena velikim količinama lijekova na recept.

U mjesecima prije smrti sve se više povlačio od svijeta. Provodio je mnogo vremena u svojoj spavaćoj sobi, a prehrana mu je bila izrazito nezdrava. Prema nekim izvještajima, njegova je težina dosegnula više od 150 kilograma. Posebno zabrinjava podatak da su mu liječnici u samo sedam mjeseci prije smrti propisali gotovo 9.000 tableta, bočica lijekova i injekcija. Njegova medicinska sestra Letitia Henley kasnije je opisivala čovjeka koji se teško mirio sa starenjem, usamljenošću i privatnim životom koji se raspadao. Elvis je, prema njezinim riječima, bio nesretan i depresivan, nedostajala mu je bivša supruga Priscilla, a društvo vrlo mladih djevojaka kojima su ga okruživali prijatelji nije mu donosilo zadovoljstvo.

Kobno poslijepodne u Gracelandu

Bio je utorak, 16. kolovoza 1977. Elvis je bio u svojoj rezidenciji Graceland u Memphisu, između koncertnih obveza koje su ga još uvijek držale na pozornici unatoč sve lošijem zdravstvenom stanju. Oko 14:30 njegova zaručnica Ginger Alden pronašla ga je u kupaonici. Elvis nije reagirao. Nekoliko minuta poslije, vatrogasna postaja u Memphisu primila je poziv da osoba na adresi 3754 Elvis Presley Boulevard ima ozbiljnih problema s disanjem. Hitna pomoć krenula je prema Gracelandu.

Kada su bolničari ušli u kuću i stigli do kupaonice, ondje su zatekli skupinu ljudi okupljenih oko muškarca u pidžami. Isprva navodno nisu shvatili da pred njima leži jedna od najpoznatijih osoba na svijetu. Prepoznali su ga po karakterističnim zaliscima i velikom medaljonu oko vrata. Elvisova koža već je bila poprimila plavičastu boju, tijelo mu je bilo hladno, pulsa nije bilo, a zjenice nisu reagirale na svjetlost.

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Zbog njegove tjelesne mase bilo je potrebno nekoliko muškaraca da ga podignu na nosila i iznesu iz kuće. U vozilo hitne pomoći ušao je i njegov osobni liječnik dr. George Nichopoulos, poznat kao "Dr. Nick". Odlučio je Elvisa odvesti u Baptist Memorial Hospital, iako je druga bolnica bila znatno bliža. Nichopoulos je ondje poznavao osoblje i vjerovao njihovoj diskreciji. Liječnici su pokušavali oživjeti Presleyja, ali bez uspjeha. U 15:30 Elvis Presley službeno je proglašen mrtvim. Imao je samo 42 godine.

Obdukcija je otvorila desetljeća pitanja

Nakon smrti započela je obdukcija koju je vodio patolog dr. E. Eric Muirhead uz tim liječnika. Pregled je pokazao da je Elvis bio ozbiljno i kronično bolestan. Imao je zdravstvene probleme koji su uključivali dijabetes i težak zatvor, a liječnici su uočili i znakove koji su mogli upućivati na dugotrajnu uporabu lijekova. Ipak, konačan odgovor nisu mogli dati bez toksikoloških analiza.

Unatoč tome, iste večeri dogodilo se nešto što će desetljećima hraniti kontroverze oko Elvisove smrti. Na konferenciji za novinare medicinski istražitelj dr. Jerry Francisco objavio je da je preliminarni uzrok smrti srčana aritmija, odnosno poremećaj srčanog ritma. Također je tvrdio da lijekovi nisu bili čimbenik smrti. Problem je bio u tome što toksikološki nalazi još nisu bili završeni. Dio liječnika uključenih u obdukciju navodno je bio iznenađen takvom izjavom jer konačan zaključak još nije postojao.

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Pozornost se ubrzo usmjerila na njegova osobnog liječnika. Istraga zdravstvenih vlasti Tennesseeja otkrila je golemi broj recepata koje je Nichopoulos izdavao Elvisu. Tijekom postupaka izneseni su podaci prema kojima je od 1975. propisao više od 8.000 doza različitih lijekova, a njihova se količina s vremenom povećavala. Nichopoulos nije poricao da ih je propisivao. Tvrdio je da pokušava kontrolirati Elvisovu ovisnost i spriječiti ga da lijekove ili drogu nabavlja iz ilegalnih i potencijalno još opasnijih izvora, a nije proglašen krivim za Presleyjevu smrt. Problemi za "Dr. Nicka" time nisu završili. Godine 1980. ponovno je optužen zbog prekomjernog propisivanja lijekova Elvisu i pjevaču Jerryju Leeju Lewisu, ali je oslobođen. Njegova liječnička praksa nastavila je izazivati kontroverze, a 1995. zdravstvene vlasti Tennesseeja trajno su mu oduzele liječničku licencu zbog prekomjernog propisivanja lijekova pacijentima.

Čitav svijet opraštao se od Elvisa

Dok su liječnici, istražitelji i javnost pokušavali shvatiti što se dogodilo, pred Gracelandom su se počele okupljati tisuće ljudi. Vijest o smrti proširila se svijetom nevjerojatnom brzinom. Za milijune obožavatelja bilo je gotovo nezamislivo da je Elvis Presley mrtav.

Dan nakon smrti, 17. kolovoza, Graceland je otvoren za javno odavanje počasti. Procjenjuje se da se okupilo oko 100.000 ljudi. Dolazili su tinejdžeri, odrasli koji su uz Elvisa proveli mladost, muškarci i žene svih generacija. Neki su otvoreno plakali. Drugi su atmosferu doživljavali gotovo kao golemo okupljanje ljudi koji su željeli biti dio povijesnog trenutka.

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Sljedećeg dana održan je pogreb. Pogrebna povorka, sastavljena od 17 bijelih Cadillaca i mrtvačkih kola, krenula je od Gracelanda prema groblju Forest Hill. Na posljednjem ispraćaju bili su njegova bivša supruga Priscilla, devetogodišnja kći Lisa Marie, otac Vernon i baka Minnie Mae Presley. Od Elvisa su se oprostile i brojne slavne osobe, među kojima su bili James Brown, Ann-Margret, Chet Atkins i drugi ljudi iz svijeta glazbe i zabave. Ondje je bio i pukovnik Tom Parker, menadžer koji je desetljećima upravljao Elvisovom karijerom i pomogao od mladog pjevača iz Memphisa stvoriti globalni fenomen.

Elvis je prvotno pokopan u mauzoleju na groblju Forest Hill pokraj svoje majke. Nakon pokušaja krađe njegova tijela, posmrtni ostaci Elvisa i Gladys premješteni su na sigurnije mjesto unutar Gracelanda. Elvis danas počiva u Meditation Gardenu, zajedno s članovima svoje obitelji.