Posljednji natjecatelji showa: Par koji iza sebe ima propale brakove i organizatori festivala

Druga sezona reality showa 'Superpar' kreće na RTL-u 14. rujna. Gledatelje polako upoznaju s novim kandidatima koji će sudjelovati. Između ostalih, u show dolaze Tina i Mate te Dolores i Anton

<p><strong>Tina</strong> (30) i <strong>Mate</strong> <strong>Lenkić</strong> (37) su par koji dolazi i Zadra, a za svoju su se ljubav uistinu morali boriti protiv svih. Naime, ovo im je drugi brak, a svatko iz prvog ima djecu - Mate dvoje, Tina jedno, a naposljetku su dobili još jedno zajedničko.</p><p>- Naš je početak veze bio jako težak. Borili smo se s razvodima, za našu djecu, dobili svoje dijete... Unatoč svemu, vjenčali smo se - kažu Lenkići i dodaju kako su na kraju zahvalni i na tom iskustvu jer su iz svega izašli jači i sigurniji u svoju ljubav.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana i Goran vole se kao prvog dana</strong></p><p>- Smatram da smo Mate i ja posebni zato što smo prošli svakakve situacije u životu i ostali snažni i podrška jedno drugome - kaže Tina, koja će uvijek pamtiti njihov prvi spoj, kad je Mate ostao spavati na njezinu balkonu jer ga nije htjela pustiti u stan!</p><p>Mate je po zanimanju konobar i prije se bavio košarkom, no trenutačno radi kao profesionalni vozač, a njegova je supruga po zanimanju hotelijersko-turistički tehničar, no danas je kozmetičarka te pjevačica u bendu i pjeva po svadbama.</p><p>- Htjela sam biti estradna zvijezda, ali sam se ipak odlučila biti majka i žena i na kraju pjevačica u odličnom bendu - kaže Tina. </p><p>Mate za sebe kaže da je hiperaktivan, znatiželjan, vrijedan, osjetljiv i ljubomoran, a za Tinu da dodaje vrijednost njihovu životu te da je ona glava kuće. Tina u šali dodaje i da je ona uvijek u pravu. U „Superpar“ su se prijavili zato što oboje vole avanture i izazove, a osim želje da osvoje glavnu nagradu, Tinu posebno veseli što će u emisiji dobiti priliku da prevlada neke svoje strahove. </p><p><strong>Dolores Antić</strong> (32) obožava ples, instruktorica je joge koja je sedam godina provela u Indiji i bila članica Hare Krišne. Po zanimanju je aranžersko-scenografska dizajnerica, a s <strong>Antonom Rudanom</strong> (45) organizira razne festivale. Priznaje da se ne sjeća dobro kada se upoznala s Antonom.</p><p>- Bilo je to na nekom joga druženju i nisam ga baš doživjela. Prvih nekoliko godina bili smo poznanici pa prijatelji, a kad smo kliknuli kao ljubavnici - bio je to poseban trenutak - prepričava Dolores dodajući da nisu imali prvi spoj.</p><p>- Radili smo zajedno. Počeli smo primjećivati da među nama raste energija, a jedan poljubac sve je to zapečatio - otkriva Riječanka koja za sebe kaže da je druželjubiva, tvrdoglava, uporna, kreativna, radišna, impulzivna i nepromišljena.</p><p>Uz organizaciju festivala, Anton se bavi biljkama i preživljavanjem u prirodi. Dolores ju je zaprosio prstenom s leptirom, a najljepša stvar koju je za nju učinio bila je, kaže, kad ju je na aerodromu dočekao s tamburašima.</p><p>- Nisam sreo ženstvenijeg muškarca kad treba zapeti u životu. Ona je deset u jednoj. Vrlo transparentna, svestrana, inteligentna i cjelovita osoba. Koristi svoje atribute za višu spoznaju u životu. Mačka! - zaključuje Anton, koji je s Dolores četiri godine u vezi, a iz prvog braka ima troje djece. </p><p>Za sebe kaže da je lijep, snažan, misaon, a njihovu vezu opisuje kao krišnu, tantru, novac, hranu i meditaciju.</p><p>- Preko Krišne smo se upoznali, tantra nas održava, novac nam je sladak, hrana nam je uživanje svaki dan, a meditacija kada nismo zajedno - objašnjava Anton dodajući da je on romantičniji.</p><p>- Jako sam nabrijan na Shakespearea!- kaže i dodaje da, kada su slobodni, vole 'analizirati tržište ljubavi'.</p><p> </p><p> </p>