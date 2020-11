Posljednji susret s Mustafom: 'Bio je jako tužan zbog smrti svoje Slavice, to ga je dotuklo'

Bio je velika poštenjačina, nikad s figom u džepu, nikad. Nije podnosio nepravdu, vidio sam da ga to može izbezumiti, kaže nam Milan Štrljić koji je i nakon 'Velog mista' radio s Nadarevićem

<p>Glumac <strong>Milan Štrljić </strong>(68), koji je u 'Velom mistu' utjelovio<strong> Tončija</strong>, nogometaša Hajduka, s velikom tugom prisjeća se snimanja serije <strong>Miljenka Smoje</strong> i velikog<strong> Mustafe Nadarevića</strong>. Kaže nam kako je Nadarević bio strašan profesionalac na snimanjima, a čim bi se kamere ugasile, Mujo se pretvarao u zaigrano dijete.</p><p>- On je bio uzor po pripremljenosti za snimanje, neizmjerno predan svom poslu, a opet zaigran. Bio je idealan glumački partner, ali samo ako imate pošten pristup. Ako ste malo labaviji, onda ne. U poslu nije bilo zezanja, nije mu bilo drago kad netko dođe nespreman, nije volio improvizaciju. Ali čim bi završili s poslom, tada može druženje, jer on je u duši bio veseljak, neizmjerno duhovit, emotivac... Ma bio je sjajan. Često ga svojim studentima dajem kao primjer. Bio je velika poštenjačina, nikad s figom u džepu, nikad. Nije podnosio nepravdu, vidio sam da ga to može izbezumiti - kaže nam Milan Štrljić koji je i nakon 'Velog mista' radio s Nadarevićem.</p><p>Sjeća se kako je izvrsno svladao splitski govor.</p><p>- Ma nije to ni splitski, to je starosplitski. Tako ga je dobro usvojio da je na setu čak i nas počeo ispravljati. Sve je temeljito istražio kad je u pitanju bila i njegova uloga i sama serija. Nije on to nikada govorio, ali vidjelo se da je savršeno upućen - priča nam Štrljić prisjećajući se i kako je stalno bilo smijeha oko kose.</p><p>- Ma nekima su na snimanju dodavali malo kose, tako i njemu. Jedino meni nisu trebali ništa dodati, bilo je i viška. Onda bih ja, kad bi se ošišao, poslao njemu svoju kosu jer mu je trebala. A ljutio se, da, ali ne zapravo. Znao je prihvatiti šalu na svoj račun, bio je sladak i divan čak i kad se tobože ljutio - prepričava nam Štrljić dodajući kako su većinu scena snimili u Zagrebu, na velikom setu u Domu sportova, dok su dio snimili u Splitu, na Pjaci i Velom Varošu te na Šolti.</p><p>Posljednji put vidio ga je prije godinu i pol dana.</p><p>- Sjedili smo u restoranu u Zagrebu, ručali smo. Bio je jako tužan zbog smrti svoje Slavice, to ga je ubilo, neizmjerno ju je volio - zaključuje Štrljić.</p>