'Poslovne obaveze': Harry je nakon rođenja sina otputovao

Princ Harry (34) i Meghan (37) u srijedu su javnosti predstavili sina I upoznali kraljicu Elizabetu II. (93) s osmim praunukom. Otkrili su da su mu dali ime Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Samo tri dana nakon što je Meghan rodila, princ Harry vratio se svojim poslovnim obvezama. Otputovao je u Nizozemsku i odmah najavio Invictus igre, točnije sportski događaj u kojem sudjeluju vojni veterani s invaliditetom, a zanimljiva činjenica je da je upravo on osnivač ovog projekta.

Na sportskim igrama okupilo se stotinu najvjernijih obožavatelja koji su satima čekali kako bi osobno uručili poklon za Harryjevog sina Archiea.

Jedna obožavateljica dala mu je plavo-bijelu igračkicu ukrašenu zečićima, a princ je posebno bio oduševljen bodijem s natpisom Invictus Games s kojim je odmah ponosno pozirao.

Njihovo prvo dijete sedmi je u redu za nasljeđe kraljevskog trona, nakon princa Harryja i svojih bratića i sestrične – princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa, djeda princa Charlesa i strica princa Williama.

Pretpostavlja se da će mali princ imati dvojno državljanstvo, američko i britansko. Meghan je zdravog dječaka teškog 3,200 grama rodila u ponedjeljak 6. svibnja u 5.26 sati.

- To je bilo najnevjerojatnije iskustvo koje bih ikada mogao zamisliti. Kako žene rade to što rade, nemoguće je shvatiti. Oboje smo apsolutno oduševljeni i zahvalni svima na podršci. Bilo je nevjerojatno i željeli smo to podijeliti s vama - izjavio je Harry u ponedjeljak nakon poroda.