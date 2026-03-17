Poslušajte kako zvuči pjesma iz filma 'David' koju pjevaju Jakov Jozinović i Sergej Božić

Premijerno je predstavljena originalna pjesma „Božje je svjetlo tvoj put“, dio službenog soundtracka animiranog filma David, produkcije Angel Studios, u distribuciji Blitz filma. Pjesmu izvode Sergej Božić i Jakov Jozinović, čiji glasovi donose jednu od ključnih emocionalnih poruka filma – priču o hrabrosti koja nadilazi čovjeka.

Pjesma je integralni dio filmske glazbe i dramaturški prati Davidov put odrastanja, vjere i unutarnje snage. U hrvatskoj verziji filma dobiva dodatnu dimenziju jer povezuje dvije životne faze istog lika – mladog Davida, čiji pjevački glas donosi Sergej Božić, i odraslog Davida kojeg utjelovljuje Jakov Jozinović. Dva glasa, jedna priča. Upravo u toj poveznici između dječaka i kralja leži njezina snažna poruka – put ne nestaje, čak i kada ga ne vidimo.

Foto: PROMO

Animirani film David donosi filmsku adaptaciju biblijske priče o pastiru koji postaje kralj. Kroz snažnu vizualnu i glazbenu naraciju prati njegov put od skromnih početaka do junaka čija vjera i hrabrost mijenjaju tijek povijesti. Glazba pritom ima ključnu ulogu u oblikovanju emocionalne dinamike filma, a „Božje je svjetlo tvoj put“ jedna je od njegovih središnjih tema.

Hrvatska sinkronizacija okuplja istaknuta imena domaće scene. Uz Jakova Jozinovića i Sergeja Božića, dijaloški glas mladog Davida tumači Darin Pavišić. U ostalim glavnim ulogama sudjeluju Frano Mašković kao kralj Šaul, Ervin Baučić kao prorok Samuel, Tatiana Cameron kao Nitzevet, Matko Knešaurek kao Akiš te Robert Ugrina kao Golijat.

Foto: PROMO

Glasove dodatnih likova posuđuju Živko Anočić kao Jonatan, Marko Kutlić kao Eliab, Ranko Zidarić kao Jišaj, Ronald Žlabur kao Zaydel te Don David Leskovar u ulozi trgovca, dok Rebeku tumači pjevačica Zsa Zsa.

U sinkronizaciji sudjeluje i niz drugih glumaca i izvođača koji dodatno obogaćuju glasovni svijet filma: Jan Kovačić, Mara Picukarić, Katarina Kostanić, Vanessa Mioč, Rafael Dropulić, Dario Došlić, Dino Antonić, Boris Barberić, Dorian Stipčić, Vlatka Kladarić, Irena Raduka, Sara Jurički, Hana Modrić i Nikola Podkrajac.

Foto: PROMO

Pjesma „Božje je svjetlo tvoj put“ ističe se kao jedna od ključnih glazbenih točaka hrvatske verzije filma, prateći Davidov put od dječačkih početaka do trenutaka koji određuju njegovu sudbinu.

Film David u kina stiže 18. ožujka u distribuciji Blitz filma, a ulaznice su već sada dostupne online ili na kino blagajnama CineStara.