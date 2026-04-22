Poslušajte 'Ne kuni me, ne ruži majko', duetsku verziju Ivana Bosiljčića i Mladena Lukića

Poznata tradicionalna pjesma 'Ne kuni me, ne ruži me majko', koja već desetljećima živi kroz različite interpretacije, dobila je novu duetsku verziju u izvedbi poznatog srpskog i regionalnog glumca Ivana Bosiljčića i njegovog kolege, glazbenika Mladena Lukića. Spot je objavljen prije nekoliko dana, a sudeći prema prvim reakcijama publike i broju pregleda, pjesma dobiva novo poglavlje svog dugog glazbenog života.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bosiljčić i Lukić dugogodišnji su kolege iz Pozorišta na Terazijama, gdje Lukić kao solist orkestra sudjeluje u brojnim mjuziklima u kojima nastupa i Ivan. No ideja o njihovoj prvoj zajedničkoj suradnji nije nastala ni u kazalištu ni u studiju. Tijekom jednog od koncerata 'Naše večer', autorskog projekta Ivana Bosiljčića, Mladen Lukić nalazio se u publici.

Ugledavši ga, Ivan mu je prišao i zajedno su otpjevali pjesmu 'Ne kuni me, ne ruži me majko'“, koju obojica godinama izvode kroz različite formate u svojim karijerama. Izuzetno emotivna reakcija publike na taj neplanirani duet bila je neposredan povod da pjesma dobije i svoju studijsku verziju.

Na društvenim mrežama pojavio se i kratak snimak iz publike kojim je jedan od gledatelja zabilježio taj spontani susret na koncertu u Novom Sadu.

- Ova pjesma nas je na neki način čekala. Nosili smo je kroz godine, svatko na svoj način, i Mladen i ja, a onda nas je pronašla i sustigla pred publikom. Nakon toga bilo je jasno da bi bilo sjajno snimiti je i u studiju, u toj verziji. Neke pjesme ne planiraš, jednostavno se dogode i ostanu - rekao je Ivan Bosiljčić.

- Ovu pjesmu izvodim godinama i postala je dio mog osobnog izraza. Susret na koncertu i zajedničko pjevanje s Ivanom bili su potpuno neočekivani, ali sada kada su se dogodili, čine se i potpuno prirodnima. Studijska verzija našeg dueta došla je kao logičan nastavak tog posebnog trenutka, koji se ne događa često. Sretan sam što ova divna pjesma nastavlja svoj život i u ovoj, meni osobno, posebnoj verziji - rekao je Mladen Lukić.

Glazbeni producent pjesme je Vojislav Voja Aralica, dok su za režiju i filmsku estetiku spota zaslužni Ivan Bosiljčić i Miloš Nadeždin.

Ovo je ujedno i prvi glazbeni spot Ivana Bosiljčića u njegovoj višedesetljetnoj karijeri, do sada je pjesme izvodio isključivo u okviru koncertnih i scenskih projekata. Hoće li ovo označiti novu fazu u Bosiljčićevom autorskom radu i umjetničkom izrazu, tek ćemo vidjeti.

Ivan sa svojim glazbeno-poetskim djelom 'Naše večer' gostuje u Zagebu, 23.5. u kazalištu 'Kerempuh'. Biti će to prvo gostovanje u Hrvatskoj s ovim projektom, koji je, u ostatku regjie za proteklih 5 godina vidjelo više od sto tisuća ljudi. Ulaznice su u prodaji preko kazališta Kerempuh.