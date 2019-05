Poslušala naredbu 'Savršenog': Hana je krenula s treniranjem

Hana Rodić (21) i Goran Jurenec (39) nakon showa 'Gospodin Savršeni' i 'Superpar' svoju vezu održavaju na daljinu zato što Goran živi i radi Njemačkoj. No čim nađe slobodnog vremena, Goran 'pojuri' Hani u zagrljaj.

Foto: suzi arslani

Goran se tako prije par dana vratio iz Njemačke. Prvo je Hanu odlučio provesti u kinu. Nakon što su kupili kokice Hana i Goran su se zaputili u dvoranu gdje su pogledali film 'Ljubavnik na francuski način'.

Nakon izlaska Goran je odlučio Hanu malo 'zaposliti'. Naime, Rodić je i prije komentirala da ne vježba no kako je njezin partner nedavno pokrenuo web stranicu 'Model Up Your Life' gdje preko interneta voditi fitness treninge, pa da će i ona morati početi vježbati.

Foto: Privatni albumI

- Još malo pa trening bebo - napisao je Goran Hani siječnju u komentarima ispod Hanine fotografije i dao joj do znanja da će se i ona znojiti s njim.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Izgleda kako je Hana poslušala Goranove 'naredbe' i krenula u teretanu. Na društvenoj mreži podijelila je fotografiju u teretani, a u ruci drži bočicu sa sportskim napitkom.

Foto: Instagram

- Vrijeme za treniranje - napisala je Hana.

Prije nekoliko dana sa svojim pratiteljima podijelila je svoju sreću. Naime, Rodić se uskoro sprema na plastičnu operaciju, točnije povećanje grudi u Tursku.

Foto: Instagram

Najveća podrška su joj Goran, ali i njezina obitelj.

- Goran i obitelj su me podržali jer znaju da mi je to velika i dugogodišnja želja. Napokon sam odlučila zakazat termin i ne mogu dočekati rezultate - zaključila je Hana.