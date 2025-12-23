Posrnulog Russella Branda optužili su da je silovao jednu ženu i seksualno napao drugu

Protiv britanskog komičara i glumca Russella Branda pojavile su se dvije nove optužbe za seksualne delikte, među kojima je i silovanje, potvrdili su Metropolitanska policija i Krunsko tužiteljstvo.

Istragu su pokrenuli nakon dokumentarca na Channelu 4 te novinarske istrage lista The Sunday Times, u kojima ga je više žena optužilo za seksualno zlostavljanje. Tužiteljstvo navodi da je Brand 2009. godine navodno silovao jednu ženu i seksualno napao drugu. Do silovanja je navodno došlo u hotelskoj sobi u Bournemouthu, gdje je žena bila na konferenciji Laburističke stranke.

Foto: OLIVIA HARRIS/REUTERS

Brand se o novim optužbama zasad nije oglasio. Ranije je optužen za dva silovanja, jedan nepristojni napad i dva seksualna napada, koji se odnose na razdoblje između 1999. i 2005. godine i uključuju četiri žene. Te je optužbe negirao na ročištu pred Krunskim sudom u Southwarku. Sljedeće ročište zakazano je za 20. siječnja 2026. godine na Prekršajnom sudu u Westminsteru.

Foto: Chris J Ratcliffe