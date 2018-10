Postala je voditeljica: Blanka Vlašić u duhovnom talk showu

Atletičarka Blanka Vlašić (34) postala je voditeljica duhovnog talk showa 'Susreti u riječi' uz fra Antu Vučkovića.

Biblijski susret za odrasle, koji će u utorak biti prvi put u splitskom Nadbiskupskom sjemeništu, organizirala je Udruga Teofil - alumnija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu.

- Treba ljudima reći da dođu u sjemenište jer ćemo se družiti, razgovarati, imat ćemo goste, jednom riječju 'susrest ćemo se' - kaže Vlašić, dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis, u najavnom videu.

Blanka će moderirati skup i razgovarati s gostima iznenađenja. Sportašica je imala snažno duhovno svjedočanstvo ove godine na Mladifestu u Međugorju te je u javnosti otvoreno svjedočila svoju vjeru i duhovna iskustva s ljudima.

- Živjela sam u kutiji gdje je samo jedna mogućnost bila prihvatljiva, a to je uspjeh. Ništa drugo nije me moglo toliko razveseliti kao letvica koja ostaje - rekla je Blanka. Atletičarka je stalno pokušavala nadmašiti samu sebe, a shvatila je kako joj nitko ne plješće nakon ozljede. Dodala je kako je išla protiv boli i maltretirala je svoje tijelo.

- Nije bilo važno što me boli peta, ali sve se to slagalo sa strane. Normalno da tijelo neće dopustiti da ga iscrpljujem zauvijek. U jednom trenutku i tijelo kaže – dosta mi je toga, nemoj mi to više raditi - prisjetila se Vlašić.

Atletičarki je posebno bilo teško 2012. kada joj se oporavak oduljio zbog infekcije pa je morala Olimpijske igre gledati kod kuće. Blanka se tada, kako kaže, samosažalijevala i plakala, a prijatelj joj je javio da je zapalio svijeću ispred kipa svetog Ante na Poljudu. Sportašica je također počela tamo odlaziti, a ubrzo je otputovala i na liječenje u Portugal te je cijelim putem čitala Bibliju.

- To je bio neki znak. Tražila sam utočište i sigurnost, koje sam tražila svuda okolo, ali nisam našla. Očito svi osjećamo zov našeg srca i duše, to je glas koji nas zove doma. Nažalost, to najbolje čujemo onda kad se osjećamo najjadnije i preopterećeno - zaključila je Blanka.