Postale viralni hit: Snimale su dokumentarac na Biokovu pa zaplesale i razveselile trkače

One su se htjele, kao i bezbroj puta do sada, samo dobro zabavit. Nisu ni slutile da će svojom videosnimkom izazvati toliku pozornost javnosti i pozitivne reakcije, rekle su nam članice HPD-a Veliko Brdo nakon što je njihov video osvanuo na društvenim mrežama i izazvao veliko oduševljenje.

Članice Planinarskog društva "Veliko Brdo" koje snimaju dokumentarni film

U okviru svoje Foto i medijske sekcije članice snimaju kratki dokumentarni film na temu nekadašnjeg života stanovnika koji su živjeli uz rubne dijelove planine Biokovo.

- Tema filma je razmjene dobara u davna vremena koja se odvijala između stanovnika Podbiokovlja i Zabiokovlja. U ta vremena stanovnici Podbiokovlja donosili su Zabiokovcima sa sjeverne strane ribu, sol i ulje, a oni njima žitarice. Za potrebe tog filma skrojile smo i sašile odjeću kakva se nosila 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća. Na sebi smo imale šotane, travercu, vuštan, bluze, venculet (marama za glavu), a na nogama, sukljene čarape i gumaše (cipele), od tvrde kože kakve su jedino u to vrijeme, dok bi odlazili u planinu, stanovnici nosili - govori Sandra Talaja Rusendić, pročelnica Foto i medijske sekcije HPD-a Veliko Brdo.

Krenule su članice tog dana s namjerom snimati kadrove za dokumentarac u vrletima Biokova odjevene u planinarsku odjeću. Plan im je bio negdje "u pol planine" presvući se u odjeću kakvu su nosili njihovi preci.

Dok su se presvlačile, naišli su trkači koji su u okviru utrke Biokovo Challenge trail i skyrunning, kojom su testirali svoje fizičke i mentalne granice. Na strmim biokovskim stazama i jedinstvenim vidikovcima koji se protežu od razine mora do najviših biokovskih vrhova susreli su se trkači i planinarke ni ne sluteći kakav će učinak uskoro imati njihov susret.

- Nismo znale što u tom trenutku uraditi. Ili se ponovno oblačiti ili svlačiti robu u kojoj smo htjeli snimati kadrove svojeg filma, ili tek samo sjediti i čekati da svi oni prođu. Mogle smo čekati pola sata dok oni prođu, ali ne, naša je Dubravka raspalila muziku, a mi smo počele u ritmu muzike plesati. Svi oni koji su prolazili pokraj nas počeli su nam pljeskati, jer su mislili kako smo se mi baš tako prigodno odjenule zbog njih, njihove utrke, te kako je cijeli ovaj performans izveden kao dobrodošlica njima dok trče ovim našim vrletima, ni ne znajući kako smo sve to izvele isključivo i jedino zbog sebe da bismo se dobro zabavile dok čekamo da oni prođu. Mi smo bodrile njih, a oni nas - govore ostale članice uglas: Maja, Sanja, Sani, Sandra, Dubravka, Ivana.

Bio je to za njih jedan mali "team building".

- Krenule smo rano ujutro, ne znamo kamo idemo, što nas čeka na Biokovu, a onda nam je proradila krv, mašta, taj čisti biokovski zrak koji, dok udišeš, nikad ne znaš što ti može pasti na pamet - govori Dubravka, glavni krivac što su se njene prijateljice i članice našle u ovom jedinstvenom videu.

I dok smo s njima razgovarali ispred prostorija njihova planinarskog društva u podnožju Biokova, one su već smišljale neke nove aktivnosti. Organiziraju one i različite prigodne radionice, humanitarne akcije, poglavito brinu o djeci liječenoj od malignih bolesti.

- Nema tračeva, nema politike, samo opušteno, kao što je bilo i ovaj put. Cure su, kao što sam i ja, uvijek dobro raspoložene - govori Dubravka Paunović.