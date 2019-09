'Postigao sam puno toga, ali zlatni gumb je nešto posebno'

Vjerovali ili ne. ZLATNI GUMB! Ja još uvijek teško, čak i nakon što je prošlo tri mjeseca od snimanja, sabirem misli i obuzdajem osjećaje. Ne znam ni sad što bih rekao osim Bogu hvala na talentu koji mi je usadio i dao mi da s njim nešto u životu postignem. Dosad sam u životu postigao jako puno toga, imam divne prijatelje koji su bili uz mene svakog trenutka, roditelje kakve bih poželio svakome, dalje da ne nabrajam, no ovo postignuće je iznimno posebno i drugačije od dosadašnjih. Dobiti zlatni gumb u okruženju raznih talenata, iznimna je čast. Nadam se da će i dalje sve teći svojim tokom te da ću uspjeti ispuniti barem dio onoga što bih htio. Believe it or not - THE GOLDEN BUZZER! Even three months after the performing, it's very hard to believe that this actually happened. I don't know what to say, except thank God for the talent He has given me and let me accomplish something with it. Till now I've been through so much, I have wonderful friends who were with me all the way long, every step of the way and parents so loving one can only wish for, I want to thank them for everything. This experience is completely different from everything else so far and being the one to win the golden buzzer among all these talents is a great honor. I hope that everything will continue to go this well and that I will be able to accomplish at least a part of what I would like to.

