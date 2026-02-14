Obavijesti

KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ

Postoje i te tri slatke riječi. ‘Ja te volim’, tu je i ‘Zagrli me nježno’, pa ‘Moj lipi anđele’...

Davor Lugarić
Čitanje članka: 1 min
U tri riječi sve stane, kad nisi s krive strane. Kićo pjeva 'Ja te volim', i velikan Oliver ima prekrasnu poruku u tri slatke riječi, a možemo i na 'drugu stranu'. Arsen je, primjerice, pjevao 'Razgovor s konobarom'

Admiral

Bio je to klasičan primjer inače nemaštovite sintagme “ono kad...”. Na radiju Sljeme, naravno, u željama slušatelja našla se i pjesma Krunoslava Kiće Slabinca “Tri slatke riječi”. I dala čovjeku da se zamisli. U te tri slatke riječi, kao što u nastavku pjesma kaže, a glasi “Ja te volim”, sadržano je toliko lijepog, kao i ta poruka nostalgične slušateljice. Te tri riječi mogu govoriti puno više, ali onoga lijepog i ljudskog, plemenitog.

