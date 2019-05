Potpuni rat Kardashiana: Na tapeti je i mamin novi dečko...

Bez obzira da li ih volite ili ne, oni su najpoznatija obitelj na svijetu. A osim slave, ne manjka im ni bogatstva. Kardashiani su svjetskoj javnosti pružili sve - ljubavi, prekide, vjenčanja, razvode, porode, otmice, pljačke, promjene spolova... a ono u čemu svakodnevno briljiraju šokirajući gledatelje su njihove obiteljske svađe i drame. Nije tajna da njima nikada nije dosadno.

Od Kim Kardashian (38), najpoznatije od sestara, je sve krenulo. Postala je poznata zahvaljujući svom filmiću za odrasle u kojem se 'zabavljala' s bivšim dečkom pjevačem Ray J-jem (38). Smatra se da je upravo ta Kimina kućna snimka označila početak njihove slave i karijere. Postoji i teorija po kojoj se vjeruje da je 'mama igre', Kris Jenner (63), napravila od obitelji unosan posao tako što je upravo ona prodala kćerin kućni uradak. Tada je Kim Kardashian imala 23 godine.

Kim je prije nego što je film za odrasle pušten u javnost bila poznata kao najbolja prijateljica bogate nasljednice Paris Hilton (38). Nekoliko godina nakon zahvaljujući reality showu 'Keeping Up with the Kardashians' postala je jedna od najpoznatijih osoba na svijetu Magazin 'Time' sredinom 2015. stavio ju je na listu sto najutjecajnijih ljudi, dok ju je 'Vogue' 2016. godine prozvao 'fenomenom pop kulture'. Danas je najplaćenija reality zvijezda sa zaradom od vrtoglavih 300 milijuna kuna.

Iako je na početku showa imala samo deset godina, Kylie Jenner (21) uspjela je 'skinuti' Kim s trona. Najmlađa 'članica' klana Kardashian Jenner u rekordnom roku postala je najmlađa milijarderka na svijetu. Nije samo postala 'jača' od starije polusestre već i od osnivača Facebooka Marka Zuckerberga koji je prvu milijardu zaradio s 23 godine. Kylie je tvrtku Kylie Cosmetics osnovala prije tri godine, a svaki proizvod proda doslovno čim izađe na tržište.

Na listi 25 najutjecajnijih tinejdžera na svijetu našla se i sestra Kendall Jenner (23). Najpovučenija članica klana danas je zaštitno lice Estée Laudera, te je postala jedna od najtraženijih mladih manekenki. S trona najplaćenijih manekenki na svijetu svrgnula je Giselle Bundchen, koja je to mjesto držala punih 15 godina.



Popularnost im seže i od pokojnog oca, Roberta Kardashiana, odvjetnika koji se u Americi proslavio braneći igrača američkog nogometa O.J. Simpsona (71) koji je bio optužen za ubojstvo supruge 1995. Robert je umro od raka 2003. a obitelj je naslijedila njegovu imovinu koja broji navodno stotine milijuna kuna.

Nakon Roberta s kojim ima tri kćeri Kim, Khloe (34) i Kourtney (40) te sina Roba (32), mama Kris se udala za Brucea Jennera, koji je promjenom spola postao Caitlyn Jenner (69). Bruce je bio uspješan sportaš, također veoma bogat. Bruce i Kris imaju dvije kćeri Kendall (23) i Kylie (21). Mama Jenner sada je u vezi s glazbenim menadžerom Coreyjem Gambleom koji je od nje mlađi čak 25 godina, a zajedno su oko pet godina.

Kardashiani su pokrenuli vlastiti reality show 'Keeping Up with the Kardashians' 2007. koji još uvijek traje, a godinama im donosi ogromne novce, nagađa se da obitelj po sezoni zaradi i do 80 milijuna kuna. S porastom popularnosti Kardashianke su počele ulagati u ostale unosne poslove poput linije odjeće, šminke, donjeg rublja, kolekcije za djecu, cipela, parfema i mnoge druge, a njihovo pojavljivanje na određenim eventima i objave na društvenim mrežama im također pune novčanike.

Kim, najpoznatija od sestara, je već u trećem braku. Prije Kanyea Westa (41) za kojeg se udala 2014. i s kojim ima četvero djece, bila je u brakovima s Damonom Thomasom (49) i NBA košarkašem Krisom Humphriesom (34).

Khloe ima dijete s košarkašem Tristanom Thompsonom (28), a bila je u braku s košarkašem Lamarom Odom (39) od 2009. do 2016. Kourtney ima troje djece sa sada već bivšim dečkom Scottom Disickom (36). Kylie ima dijete s reperom Travisom Scottom (28), a bila je u vezi i s reperom Tygom (29) koji ima dijete s Blac Chynom (31) s kojom ima dijete i njezin brat Rob...

Danas svaka od sestara ima vlastiti biznis, imidž i obožavatelje. Od svih svađa i zavrzlama, pojedine drame izazivaju posebnu pažnju.

Od ratova u obitelji ističe se svađa zbog Kiminog prvog Bentleyja. Drama je nastala kada je Kim kupila svog prvog Bentleyja jer svi su bili jako bezobrazni prema njoj. Sestre nisu mogle obuzdati ljubomoru pa su je počele provocirati i ismijavati toliko da je Kim poludjela i bijesno udarala najmlađu sestru Khloe, piše Cosmoplitan.

Bentley nije prestao zadavati brige ni kada ga je Rob uzeo bez da je rekao sestri koja je pritom poludjela i vjerujući da joj je auto ukraden, pozvala policiju koja je bila u kući kada se on dovezao nazad kući.

Najmlađa sestra je bila nepoželjna i na vjenčanju Kim i bivšeg supruga Krisa Humphriesa, jer je Khloe sestri prigovarala kako je Kris oportunist i nazvala ga je Frankensteinom pa ju je Kim izbacila s popisa gostiju. Na kraju drame sestra je ipak bila na vjenčanju.

Kim je 2013. unajmila i privatnog detektiva da prati Scotta Disicka, tadašnjeg dečka sestre Kourtney. Detektiv ga je pratio i trebao vidjeti što Scott radi iza njihovih leđa. Kada je Kourtney saznala za taj sestrin pothvat bila je šokirana i otišla toliko daleko da je bacala Kiminu odjeću s balkona njihove vile u Miamiju.

Nalete bijesa imao je i Scott koji je jednom prilikom ugurao novce konobaru u usta jer ga ovaj, kako kaže, nije slušao.

Fanovi optužuju i Khloe da jer spavala sa sestrinim bivšim Disickom pa je napadaju na društvenim mrežama nakon što mu je čestitala rođendan zajedničkom fotografijom na kojoj se skupa kupaju u kadi.

Kris i Kim dijele još jednu povijesnu scenu kada Kim gola pozira za Playboy, a mama ju fotografira mobitelom i viče 'Zlato super ti ide'.

Ni mlađe sestre Jenner ne zaostaju za ostalima. Jennerice su među najbogatijima na svijetu, ali ni to im nije dosta pa su zaratile zbog novca, a iako ne pričaju, surađuju jedna s drugom kako bi ga nakupile još više. Navodno je Kendall ljubomorna što je njezina mlađa sestra Kylie, okrunjena titulom najmlađe milijarderke u Americi, a jedan izvor je za strane medije izjavio kako njihova pohlepa nema granica.

A od skorašnjih drama u reality showu pozornost su privukle scene u kojima slavne članice obitelji doznaju da je Tristan Thompson, otac Khloeine kćerkice True prevario zvijezdu s Jordyn Woods (21) koja je ujedno i najbolja prijateljica njezine sestre Kylie Jenner.

Potom dolazi i do svađe u centru koje se našao Corey Gamble, dečko mame Jenner. Njemu je Kanye West poslao bezobraznu poruku, jer misli kako je čudno to što nikada nisu upoznali njegovu obitelj, zbog čega Kim nije bila presretna. Iako smatra da svi dijele to mišljenje, ne sviđa joj se što je Kanye to rekao tako izravno. Kourtney je na to dodala kako se West ponaša vrlo zaštitnički prema svima u obitelji, a Khloe ga je stala braniti. Ističući samozatajnost maminog dečka ona priznaje da je mislila kako veza između Kris i Coreyja neće potrajati.