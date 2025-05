Potresno! Stankica je podijelila fotke lica: Uništili ste mi tijelo i uzeli dostojanstvo, ali živa sam

Stankica Stojanović, pobjednica treće sezone showa 'Gospodin Savršeni', prošla je kroz težak period. Zbog loše aplikacije filera narušilo joj se zdravlje, a istovremeno je izgubila posao i doživjela nepravdu. Ovih dana podijelila je emotivnu objavu na društvenim mrežama u kojoj je ispričala što joj se dogodilo.

- Nisam objavila svoju bol. Nisam tražila publiku dok sam se borila da preživim ono što se nije smjelo dogoditi. Dok ste mi gasili svjetlo, ja sam učila kako ga ponovno upaliti. Sama. Uništili ste mi tijelo, ali nisam umrla. Uništili ste mi posao, ali nisam nestala. Pokušali ste mi oduzeti dostojanstvo, ali to niste mogli, jer ono ne pripada vama - započela je Stankica.

Otkrila je i da je bila žrtva kleveta i prijetnji, a neki su joj čak pokušali oduzeti klijente i narušiti ugled.

- Šutjela sam dok ste slali poruke mojim klijentima, dok ste iz sigurnosti svog kukavičluka rušili ono što sam godinama gradila. Umjesto istine, prijetnje. Umjesto odgovornosti, tišina. A sve to dok sam ležala s ranama koje vi nikada nećete imati hrabrosti ni priznati, a kamoli izliječiti. Ali zapamtite ovo: niste me uništili. Samo ste mi dali materijal da se ponovno rodim. Danas više nisam ista žena. Ja sam verzija sebe koju ste vi slučajno stvorili, pokušavajući me slomiti - dodala je Stojanović.

Foto: Instagram

Istaknula je da su fotografije koje sad dijeli više od izgleda.

- Ove fotografije nisu estetika. Ovo je dokument otpora. Tijelo koje se vratilo sebi. Lice koje je preživjelo istinu. Duša koja se slomila, ali se bori. Za sve one koji prolaze kroz sličnu tišinu: ne morate vikati da biste bili snažni. Sam opstanak je čin pobune. A istina, kad jednom progovori, ruši sve što je bilo sagrađeno na lažima. Preživjela sam vas. I sada ću pričati svoje iskustvo, iskustvo na koje mi nitko ne može oduzeti pravo. Izraelska poslovica kaže: "'Netko ne bi trebao prodavati ni dijelove za automobile, jer je zaj**ao s medicinskom opremom - zaključila je Stankica.

Stankica je prošle godine na društvenim mrežama podijelila svoju tešku priču o problemima koje ima zbog korištenja filera. Ispričala je da je početkom 2023. godine započela suradnju s tvrtkom koja prodaje dermalne filere. Nakon nekoliko tretmana, počela je osjećati bolove i promjene na licu jer su fileri počeli 'migrirati'.

- Prva adresa na koju sam se obratila bile su doktorice koje su radile aplikaciju filera. Od tog trenutka sam popila toliku količinu kortikosteroida i antibiotika da to ne možeš ni zamisliti - rekla je.

Njezin organizam nije podnosio terapiju pa ju je morala prekinuti.

- Morala sam ih pod hitno prestati piti jer je moj imunitet bio toliko narušen da sam počela imati nuspojave. Samo ću reći da je jedan lijek koji sam ja pila, u kombinaciji s drugim antibiotikom, terapija za tuberkulozu. Svi lijekovi koje sam pila apsolutno nisu dugoročno donosili da se moje zdravstveno stanje popravi - objasnila je.

Foto: Instagram/Screenshoot

Također je bila nezadovoljna timom koji je surađivao s doktorima, jer nisu preuzeli odgovornost za njezino stanje.

- Ovo stanje traje više od 365 dana. U međuvremenu, saznala sam da nisam jedina koja je prošla kroz ove posljedice korištenja filera i to je ono što je bio okidač da snimim upravo ovakav video. Osjećala sam potrebu da podijelim ovaj video da sutra netko drugi ne dođe u situaciju u kojoj sam se ja našla. Kao influencer, osjećam dužnost da trebam ljudima reći da ne rade to sebi. Prije svega, vaša koža i tijelo trebaju zdrave navike i dobre ljude - ispričala je.

Foto: Instagram/Screenshoot