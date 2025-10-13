Pjevačica i bivši kanadski premijer izmjenjivali su nježnosti na Katynoj jahti Caravelle, nedaleko od obale Santa Barbare u Kaliforniji i nisu marili za paparazze
Potvrdili šuškanja o romansi: Katy Perry i Justin Trudeau strastveno se ljubili na jahti
Glasine o vezi američke pjevačice Katy Perry (40) i bivšeg kanadskog premijera Justina Trudeaua (53) kruže već neko vrijeme, a sada su ih paparazzi uhvatili kako se ljube na jahti.
Na fotkama se vidi kako izmjenjuju nježnosti na Katynoj jahti Caravelle, nedaleko od obale Santa Barbare u Kaliforniji.
Čini se da fotografe nisu vidjeli, ili pak za njih nisu marili. Par su uočili i oni koji su plovili u blizini, a ispričali su kako su bivšeg premijera prepoznali po tetovaži na ruci.
- Katy je pristala svojom jahtom uz manji brod, a zatim su se počeli ljubiti. Nisam odmah shvatio tko je to s njom, sve dok nisam vidio tetovažu na njegovoj ruci. Tada sam znao da je to Justin Trudeau - rekao je izvor za Daily Mail.
Da su zajedno, počelo se pisati u srpnju, nakon što su viđeni na intimnoj večeri u Montrealu, a nakon toga je Justin viđen u publici na jednom od Katyinih koncerata.
Inače, Katy je u lipnju prekinula s Orlandom Bloomom, s kojim ima kći Daisy Dove (5). Trudeau je lani, nakon 18 godina braka, objavio razvod od supruge Sophie Grégoire.
