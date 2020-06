- Naslanjaju\u0107i se na cijeli spektar glazbenih stilova, od folka, psihodelije, funka, soula, hip hopa, alternativnog rocka, popa, elektronike, itd. Beckov zvuk je hibrid koji je svojstven samo njemu - dodao je.\u00a0

<p>Američki glazbenik <strong>Beck</strong> (49), sedmerostruki dobitnik Grammyja, jedinstvenog i prepoznatljivog glazbenog stila, potvrdio je svoj dolazak na odgođeno izdanje zagrebačkog INmusic festivala koje će biti iduće godine.</p><p>Time se Beck pridružuje već potvrđenim nastupima The Killersa, Nick Mason's Saucerful of Secrets, Belle and Sebastian i Gogol Bordello na 15. INmusic festivalu koji će se održati na jarunskim otocima od 21. do 23. lipnja 2021.</p><p>- Raznolik opus okupljen u četrnaest studijskih albuma, zaslužio je Becku status vjerojatno najoriginalnijeg i najkreativnijeg glazbenika alternativnog rocka proteklih desetljeća -ističe se u najavi.</p><p>- Naslanjajući se na cijeli spektar glazbenih stilova, od folka, psihodelije, funka, soula, hip hopa, alternativnog rocka, popa, elektronike, itd. Beckov zvuk je hibrid koji je svojstven samo njemu - dodao je. </p><p>Beck je dosad imao više od pedeset nominacija za nagrade na području glazbe, dizajna i audiovizualnih medija i dvadeset osvojenih, među kojima su i sedam Grammyja i tri Brit Awarda.</p><p>Dosad je objavio trinaest studijskih albuma sa zlatnim i multi-platinastim nakladama, rasprodao svjetske turneje, imaoo mnogo glazbenih suradnji sa glazbenicima iz svih dijelova spektra suvremene glazbe i jedinstvenih multidisciplinarnih umjetničkih projekata. Krajem studenog objavio je četrnaesti studijski album "Hyperspace".</p><p>Festivalske ulaznice dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene ulaznice ostaju važeće i za nove datume.</p>