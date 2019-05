Povezala ih glazba: Giriček i Anezi nastupat će na ulicama...

Oduvijek mi je bila želja zapjevati na ulici i sad ćemo Gira i ja to ostvariti, rekla nam je pjevačica Alena Nezirević (32), poznatija kao Anezi. S bivšem hrvatskim profesionalnim košarkašem Gordanom Giričekom Girom (41) Anezi vježba kako bi uskoro mogli nastupati na ulici. Budući da Anezi ima na ljeto zakazane gaže, nastupit će kad oboje budu slobodni. Na ideju da skupa održe “koncert” došao je Gira, koji je nedavno spomenuo da bi baš htio zasvirati na ulici. Vježbao je, ali nije znao tko bi mogao biti vokal.

Foto: Goran Jakus/HaloPix/PIXSELL

- Tad je preko zajedničkog prijatelja upitao mene bi li meni to bilo zanimljivo. Meni je to bilo super, jer mi je oduvijek želja s nekim zapjevati na ulici, a nisam imala prilike, jer moji kolege s kojima nastupam nisu bili nikada za to zainteresirani - priča nam Anezi.

Na društvenim mrežama pjevačica se pohvalila videom u kojem je Gira svirao pjesmu Plavog orkestra “Ako su to samo bile laži”, a ona je pjevala. Uvježbavaju domaću i stranu pop glazbu, a misle da će prolaznici biti oduševljeni izvedbama.

- Na repertoaru su svakako Oliver i Grašo, ali i Amy Winehouse - pojašnjava nam Anezi. Nastupat će na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, a fanovima na Instagramu nije rekla da će to biti nastup na ulici jer smatra da bi sve trebalo biti spontano. Gira ju je oduševio jer je duhovit.

Foto: Instagram

- Voli glazbu, jednostavan je, pristupačan i spontan, a to nam je i bila poveznica. Gira je pametan, zanimljiv i duhovit čovjek s kojim možeš o svemu pričati - hvalila ga je Anezi i nastavila:

- Meni je sviranje na ulici uvijek bilo primamljivo jer mi je ta neposrednost s ljudima najdraža. To mi je artistično, jednostavni glazbeni izričaj bez velike produkcije, blještavila, nešto izvorno i iskonski i zato mi je baš bilo drago što se pojavio Gira s tom istom željom. Osim što uvježbavaju pjesme za nastup, dovršava kantautorski singl “Volim te”, koji su aranžirali Nikša Bratoš (59) i Domagoj Perišić. Radi i na trećem ljetnom singlu, u suradnji s Borisom Đurđevićem (46), kao i akustičnu verziju pjesme “Srce nema raspored”, koju snima u aranžmanu riječkog producenta Emira Grozdanića. Anezi je nedavno zapjevala na sajmu vjenčanja i priznala kako je za takvu životnu ulogu itekako spremna te da joj se raduje.

Foto: Instagram

- Svakako se vidim u vjenčanici ako se dogodi nešto blizu savršenog za mene, ali to će biti veliki izazov - kaže Anezi, koja se u showu “Gospodin Savršeni” borila za najpoželjnijeg neženju Gorana Jurenca (39), ali su shvatili kako ipak nisu stvoreni jedno za drugo.