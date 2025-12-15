Povijesna fotografija sinjskih alkara prodana je za čak 840, obiteljski beštek za 85 eura

U novoj epizodi Cash or Trasha gledatelji su imali priliku vidjeti kako i naizgled skromni, stari ili neobični predmeti mogu izazvati snažne reakcije u studiju. Dok su neki predmeti kod Lane izazvali čuđenje, drugi su oduševili čak i četveronožne goste, a jedna fotografija uspjela je ujediniti svih pet stručnjaka i pokrenuti pravu borbu u sobi trgovaca.

Emisiju je otvorio Bojan, kolekcionar iz Zagreba, koji je na procjenu donio neobičan uporabni predmet.

Foto: Nova TV

- Predmet koji nosim je iz negdje sredine 19. stoljeća. Kod mene je već nekoliko godina, kupljen je na Hreliću na sajmu. Zanimljiv je, upotreban, svakodnevni predmet. Nisam emocionalno vezan za njega, tako da ga mogu prodati - rekao je Bojan.

Riječ je bila o ekspres loncu, izumu koji se povezuje s francuskim fizičarom Denisom Papinom, poznatim po pokušajima ubrzavanja procesa kuhanja.

Foto: Nova TV

- On je zapravo htio sebi ubrzati proces kuhanja, ali problem s tim loncima bio je što su često eksplodirali zbog same konstrukcije. Ja smatram da je ovaj primjerak s kraja 19. stoljeća, eventualno iz prve polovice 20. stoljeća. Moja procjena je 120 eura - rekao je Ilam. U sobi trgovaca lonac je izazvao različite reakcije.

- Ekspres lonac me danas jako oduševio. To je nešto jako staro, odmah sam ga vidio kao uporabni predmet. Poneseš ga u lov, staviš meso, povrće, vodu i u pola sata imaš skuhan ručak. Genijalna stvar - rekao je Tomislav, a ponude su se kretale od 5 do 100 eura, no Bojan na kraju nije bio zadovoljan ponuđenim iznosima i odlučio je zadržati lonac.

Sljedeća prodavateljica bila je Silvija iz Zagreba, kemijska inženjerka i ljubiteljica antikviteta.

- Odabrala sam jedan predmet koji je u našoj obitelji nekih šezdesetak godina - rekla je Silvija.

Foto: Nova TV

Na procjenu je donijela obiteljski beštek koji potječe iz Češke, a u obitelj je stigao trampom njezina djeda, s porijeklom iz Sovjetskog Saveza. Ilam je pojasnio da se radi o serijskoj proizvodnji.

- On je strojno napravljen, nema gravura ni ručne izrade. Takvih se kompleta jako puno radilo. Definitivno je zanimljivo da su noževi u vrlo dobrom stanju, nisu zahrđali, očuvani su, iako vam nedostaje jedna mala žličica. Beštek je posrebren, nije napravljen od legure bakra i nikla. Moja procjena je 65 eura - rekao je.

Foto: Nova TV

U sobi trgovaca beštek je privukao pažnju detaljima i originalnom kutijom.

- Sami detalji koji su izrezbareni na priboru i sama kutija su nešto što mene oduševljava - rekao je Marko. Tijekom aukcije ponude su rasle od 10 do 85 eura, a komplet je naposljetku prodan Marku. Posebnu simpatiju izazvao je i njegov četveronožni prijatelj Floki, koji se pridružio u studiju.

Foto: Nova TV

Emisiju je zaključio Marinko, umirovljenik i kolekcionar iz Sinja, koji je donio iznimno rijedak i emotivno snažan predmet.

- Donosim najstariju sliku pronađenu u Sinju. Slika je kod mene desetak godina - rekao je Marinko. Riječ je o jednoj od najstarijih fotografija petnaest dičnih alkara, nastaloj 1876. godine.

- Ono što mogu reći je da je ovo autentično i da se radi o muzejskom predmetu koji zaslužuje biti u muzeju. Sviđa mi se što imamo jasnu dataciju, 1876. godina, jasno piše 'Četa sinjskih viteza alkara', imamo sva imena na fotografiji, čak se vide i sablje koje drže u rukama. Moja procjena je 750 eura i ne bih išao ispod te cijene - rekao je Ilam.

Foto: Nova TV

- Očekujem da će se među kupcima naći netko tko je zaljubljenik u taj kraj, u Alku, i tko će prepoznati vrijednost, kapital i povijest koja je zapisana na ovoj fotografiji - priznao je Marinko. U sobi trgovaca fotografija je izazvala veliko uzbuđenje.

Foto: Nova TV

- Kad sam vidio tu fotografiju, pomislio sam da ću je ja kupiti. To je najjači predmet koji će se pojaviti u ovoj sezoni, top topova - rekao je Josip. Prava borba razvila se između Lane i Josipa, a ponude su rasle od 100 do 840 eura, no fotografija je na kraju ipak pripala Lani.

Foto: Nova TV

- Imala sam veliku sreću i zadovoljstvo kupiti je za 840 eura - rekla je Lana nakon uspješne kupnje.

- Nisam zadovoljan jer više ne posjedujem tu sliku, ali sam zadovoljan što će onaj tko ju je kupio biti ponosan i prikazati je u svom kraju - zaključio je Marinko emotivno.

Foto: Nova TV

Epizoda je donijela čuđenje, snažne emocije i jednu fotografiju koja je ujedinila sve stručnjake u studiju. Puno se toga procjenjivalo, puno se istraživalo, a ponešto se i prodalo, baš onako kako Cash or Trash uvijek iznova pokazuje da vrijednost nije samo u cijeni, već i u priči koju predmet nosi.