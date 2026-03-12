Povijesno niske ocjene u Večeri za 5! Vladimir podbacio: 'Pršut kao da je sjekirom rezao...'

Vladimir Anić kuhao je četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5', a ekipu je ugostio u svom domu u Rijeci. Osvojio je povijesno niska 22 boda, za hranu svega devet bodova, a za atmosferu 13. Lučano mu je za jela dao najveću ocjenu - tri boda, a ostali su mu udijelili dvojke. I za atmosferu je Lučano bio 'najdarežljiviji' - ocijenio ju je s četiri boda.

Ekipu je Vladimir dočekao uz prigodni aperitiv, a prvi su mu stigli Gordana i Sebastijan. S vilama je, pak, stigao Lučano, a potom je s grabljama na večeru došla i Olga! Nakon aperitiva, Vlado je ekipu pozvao za stol ukrašen lišćem. Dok je spravljao predjelo, ekipu je zabavio listićima ispod tanjura.

- Mislim da je ono bila katastrofa, onaj stolnjak pa ona pera... nigdje svijeće. Salvete kao za kavu, onu koju daju u kafićima - kritičan je bio Lučano.

Uskoro je Lučano poslužio 'Lude gljive' - predjelo.

- Piće čekamo, možda dođe, možda ne dođe. Nema kruha, maslinovog ulja, soli. Nema ničega, ali dobro, potrudio se u dućanu -primijetio je Sebastijan.

Ekipa je primijetila i dekoraciju od listova ananasa.

- Mogao se bar potruditi da budu zdravi listovi - dodala je Gordana.

- Pršut kao da je sa sjekirom rezao - zaključio je Lučano o predjelu.

Glavno jelo stiglo je iduće - dvije vrste mesa, krumpir, povrće... Lučano je dotad zasvirao Vladimirovu harmoniku! Sve je prekinulo glavno jelo - pečenje.

- Ne znam zašto je to tako napravio, nisam znao što je svinjetina, a što teletina - zaključio je Sebastijan.

Lučano je tražio noževe, a Vladimir je ekipi otkrio da je njegov porculanski set star tristo godina.

- Kakvih tristo, četiristo godina - skeptičan je bio Lučano. Ocijenio je, s druge strane, da je meso bilo suho.

Za kraj - Vladimir je poslužio desert - voće i šlag.

- Nisam znala da li da se smijem ili plačem - objasnila je Gordana. Za kraj, ekipi je udijelio prigodne poklone.

- Poklon mi se stvarno sviđa - zaključila je Gordana.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.