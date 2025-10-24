Obavijesti

NAKON 25 GODINA

Povratak 'Malcoma u sredini': Televizijska braća su pozirala zajedno nakon snimanja serije

Piše Stela Kovačević,
Povratak 'Malcoma u sredini': Televizijska braća su pozirala zajedno nakon snimanja serije
Foto: Instagram

Okupili su se zbog snimanja nove, četverodijelne mini-serije koja će se zvati 'Malcom in the Middle: Life's Still Unfair'. Serija bi trebala stići na platformu Disney+ tijekom sljedeće godine

Glumac Frankie Muniz (39), glavna zvijezda nekad popularne serije 'Malcom u sredini', podijelio je fotku s okupljanja sa svojom televizijskom braćom, Justinom Berfieldom (39) i Chrisom Mastersonom (45).

- Rekli su mi da ovo ne smijem još objaviti, ali onda sam se sjetio uvodne špice - napisao je i prisjetio fanove na stihove 'You're not a boss of me now' ('Nisi mi ti šef').

Foto: screenshot/X

Muniz je igrao glavnu ulogu u popularnoj seriji 'Malcom u sredini', koja se snimala od 2000. do 2006. godine. Berfield i Masterson igrali su Malcomovu braću Reesea i Francisa, a okupili su se zbog snimanja nove, četverodijelne mini-serije koja će se zvati 'Malcom in the Middle: Life's Still Unfair'.

Foto: imdb

Naime, serija bi trebala stići na platformu Disney+ tijekom sljedeće godine. Radnja se odvija 25 godina nakon završetka originalne serije. Vraća se i većina glavne glumačke postave, uključujući Bryana Cranstona (69) u ulozi oca Hala i Jane Kaczmarek (69) kao majke Lois. Erik Per Sullivan, koji je glumio Malcomovog najmlađeg brata Deweya, nije se odlučio na 'povratak' pa će njegov lik sada igrati Caleb Ellsworth-Clark.

BAŠ ZA 'BINGANJE' Ovo je 10 najgledanijih serija na SkyShowtime u Hrvatskoj ovog tjedna: Evo što možete pratiti
Ovo je 10 najgledanijih serija na SkyShowtime u Hrvatskoj ovog tjedna: Evo što možete pratiti

Nova serija bavit će se Malcomom i njegovom kćeri tijekom obiteljskog kaosa, kada Hal i Lois zahtijevaju njihov dolazak na svoju proslavu 40. godišnjice braka.

