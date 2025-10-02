Obavijesti

NEOČEKIVANO OKUPLJANJE

Povratak One Directiona? U Netflixovom filmu progovorit će o dosad nepoznatim detaljima

Piše Sara Študir,
The X Factor Finalists Press Conference - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Članovi nekada najpoznatijeg boy banda na svijetu odlučili su udružiti snage i na radost svih obožavatelja snimiti dokumentarac o zajedničkim godinama, ali i o tragično preminulom članu...

Nakon devet godina otkako više ne djeluju zajedno, članovi One Directiona, Louis Tomlinson i Zayn Malik, navodno su sklopili višemilijunski ugovor s Netflixom za snimanje dokumentarca o poznatom boy bendu. The Sun piše kako će u tu svrhu članovi benda krenuti na putovanje SAD-om te progovoriti o zajedničkim uspomenama, ali i o preminulom Liamu Payneu.

42nd Annual American Music Awards - Arrivals - By Lionel Hahn | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell
U vezi ovog dokumentarca, čije je snimanje navodno već započelo, jedan je izvor za Page Six rekao: 'Ovo će biti apsolutno ogroman projekt za Netflix i zajamčeno je da će brojni obožavatelji One Directiona iz cijeloga svijeta poludjeti.' Također je dodao i kako će to biti prilika za ozbiljno preispitivanje i duboke razgovore o nevjerojatnom putu koji je bend prošao otkako se prije 15 godina formirao u showu 'The X Factor'.

Bend je svoj put započeo 2010. godine, a originalno ga je činilo 5 članova: Harry Styles, Naill Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik i Liam Payne. Iako su na kraju 'The X Factora' završili na 3. mjestu, postali su globalno poznati, a prvi hit kojim su se proslavili bila je pjesma 'What Makes You Beautiful'. Njihov prvi album, 'Up All Night' proglašen je najprodavanijim debitantskim albumom u Velikoj Britaniji, a bend je tijekom djelovanja nagrađen s nekoliko 'MTV Music Awardsa' te 'BRIT Awardsa'. Na platformi YouTube imali su više od tri milijarde pregleda, a rasprodali su 50 milijun ploča po cijelom svijetu.

The X Factor Finalists Press Conference - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Poznati bend odlučio je otići na pauzu 2016. godine, nakon što ga je 2015. napustio jedan od članova, Zayn Malik. Svi su članovi pokrenuli samostalne karijere, a najviše se proslavio Harry Styles koji je 2023. godine nagrađen Grammyjem za svoj album 'Harry's House'.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell
U listopadu prošle godine, javnost je potresla vijest da je poginuo jedan od članova One Directiona, Liam Payne. Pjevač, koji je pao s trećeg kata svoje hotelske sobe u Buenos Airesu u organizmu je u tom trenutku imao miks kokaina, cracka i benzodiazepina. Njegov pogreb, koji je održan 20. studenog, bio je zadnji put da su svi članovi benda bili na okupu.

Liam Payne attends The Fashion Awards 2018 at The Royal Albert Hall. London, UK. 10/12/2018 | Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL/HRT
