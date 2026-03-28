PRIČA PRATI TRI ŽENE

Povratak u mračni, jezivi svijet Gileada: Evo gdje i kad možete gledati seriju 'The Testaments'

Piše Jasmina Bauman,
Nova generacija nije rođena da se pokori nego da postavlja pitanja. A to je najopasnija stvar u ovom distopijskom svijetu. ‘The Testaments’ stiže 8. travnja

Distopijska “Sluškinjina priča” možda je gotova, ali saga Margaret Atwood ide dalje, nastavljajući jezivi svemir. Na Hulu 8. travnja stiže spin-off “The Testaments” i već sad izaziva ogromnu pažnju. Radnja serije “Svjedočanstva” odvija se više od 15 godina nakon događaja iz “Sluškinjine priče” i nastavit će se unutar Republike Gilead, distopijske teokracije izgrađene na onom što je tvorac “Sluškinjine priče” Bruce Miller nazvao “perverzijom, pogrešnim tumačenjem zakona i propisa Starog zavjeta”.

Nema bijega. Samo izbori. I cijena koju će netko morati platiti. Priča prati tri žene - tetu Lydiju, Agnes i Daisy - dok se njihovi životi isprepliću pod Gileadovom željeznom šakom te se snalaze u borbi za moć, pobunu i preživljavanje unutar opresivnog režima.

- Ovo nije samo nastavak. Ovo je priča o tome kako ideologija preživljava i mutira kroz generacije. Željeli smo stvoriti osjećaj stalne prijetnje, gdje nijedan lik nije siguran, a svaka odluka ima posljedice - govorio je Miller uoči početka snimanja. U središtu tame opet je Lydia, koju maestralno utjelovljuje Ann Dowd. Njezina transformacija jedna je od najintrigantnijih linija.

- Lydia više nije sigurna u svijet koji je pomogla izgraditi. Kad netko poput nje počne sumnjati, to mijenja sve. Ona više nikad neće biti ista - rekla je za TV Insider. Njezina unutarnja promjena, dodala je, proizlazi iz suočavanja s vlastitim odlukama i sustavom kojem je godinama bila odana. Nova generacija likova donosi drukčiju perspektivu. Kako je jedna od glavnih glumica Chase Infiniti izjavila za People: “Ove djevojke nisu rođene da se pokore, one su rođene da postavljaju pitanja. A to je najopasnija stvar u Gileadu”. 

