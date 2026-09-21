Poziv hitnoj otkrio nove detalje smrti sina Cindy Crawford...

Poziv hitnoj službi otkrio je nove detalje o posljednjim minutama Presleyja Gerbera (27), sina supermodela Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera. Presley je u nedjelju preminuo u rehabilitacijskoj ustanovi u Santa Monici, a policija sumnja na predoziranje i još istražuje okolnosti njegove smrti.

Page Six piše da su hitne službe prvo dobile dojavu o srčanom zastoju, a potom i informaciju o mogućem predoziranju. Policija Santa Monice stigla je oko 9.35 sati u Berkeley Street i ondje pronašla mrtvog 27-godišnjaka.

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Bolničari su Presleyjevu smrt proglasili u 9.45 sati, potvrdio je Ured mrtvozornika okruga Los Angeles. Detektivi zasad nisu pronašli ništa što bi upućivalo na kazneno djelo. Obdukciju su obavili, ali službeni uzrok i način smrti još nisu utvrđeni. Za konačan zaključak trebaju dodatne pretrage, a postupak može potrajati nekoliko mjeseci.

Presleyjeva obitelj kratko se oglasila nakon njegove smrti.

- Obitelj moli za privatnost tijekom ovog vrlo teškog i bolnog vremena - poručio je njihov predstavnik za People.

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Njegova mlađa sestra Kaia Gerber samo nekoliko tjedana ranije za Vogue je govorila o tome kako je Presleyjeva dugogodišnja borba s ovisnošću utjecala na cijelu obitelj. Vogue navodi da se Presley s ovisnošću o drogama borio oko deset godina.

- Kad se tako nešto dogodi u obitelji, nekako sve izjednači - rekla je Kaia.

Objasnila je da je zbog situacije kod kuće nastojala biti dijete koje ne stvara dodatne brige. Posebno je pohvalila brata jer je odlučio javno pričati o svojim problemima. Presley je posljednjih godina otvoreno pričao o mentalnom zdravlju i problemima sa supstancama. Pokrenuo je i seriju objava pod nazivom 'Mental Health Mondays', u kojima je želio potaknuti otvorenije razgovore o mentalnom zdravlju.

U ožujku je na Instagramu podijelio i iskustvo liječenja ibogainom, psihodeličnom tvari koju neke ustanove koriste u pokušajima liječenja ovisnosti. Takvo liječenje nije odobreno u SAD-u. Presley je tad napisao da se nada kako više neće morati prolaziti kroz sličan tretman. Zasad nema naznaka da je taj tretman povezan s njegovom smrću.

Presley je, poput majke Cindy i sestre Kaie, radio kao model. Tijekom karijere surađivao je s velikim modnim kućama među kojima su Calvin Klein i Dolce & Gabbana. Godine 2018. pojavio se i uz majku u Pepsijevoj reklami prikazanoj tijekom Super Bowla. Presley je bio jedini sin Cindy Crawford i Randea Gerbera te stariji brat Kaie Gerber. Imao je 27 godina.