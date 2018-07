Poziv u pomoć iz doma Demi Lovato: Htjeli su sve zataškati

Američka pjevačica Demi Lovato (25) završila je u utorak u bolnici nakon što se predozirala opijatima. Kantautorica je bila na kućnoj zabavi u ponedjeljak navečer, a u utorak ujutro je Hitna iz njenog stana zaprimila poziv upomoć.

Na audio zapisu se može čuti muški i ženski glas koji mole dispečera da Hitna pomoć ne pali sirene. On im je na to odgovorio da to jednostavno nije moguće i da je važno da upale sirenu kako bi što prije stigli na odredište.

Kad je medicinko osoblje stiglo do Demi, pjevačica je bila u nesvijesnom stanju. Počelo se nagađati da se predozirala heroinom, ali nitko nije potvrdio te navode do danas. Pjevačica nije htjela reći što je točno uzela.

Pjevačica se godinama borila s ovisnošću o kokainu i alkohola, a provela je i neko vrijeme na rehabilitaciji. Nakon što je šest godina bila 'čista', Lovato je opet posrnula. Dalo se to naslutiti iz njenog posljednjeg hita 'Sober' u kojem priča o tome kako se ponovno vratila drogama. Na kraju pjesme se ispričala roditeljima i fanovima zbog toga.

Lovato se trenutno oporavlja. Osim obitelji, prvi u posjetu u bolnici stigao joj je njen bivši dečko Wilmer Valderrama (38).