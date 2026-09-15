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STIŽE DRUGA SEZONA

Poznat datum povratka serije 'Divlje pčele'! Zvijezde otkrivaju što nas sve čeka u novoj sezoni

Piše 24sata,
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Poznat datum povratka serije 'Divlje pčele'! Zvijezde otkrivaju što nas sve čeka u novoj sezoni
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Foto: RTL
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Katu čekaju velike promjene, dalje ništa neću otkrivati! Iznimno se veselim emitiranju, rekla je Ana Marija Veselčić

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Poznat je datum povratka obožavane serije 'Divlje pčele'! Sestre Runje sa svojim životnim pričama vraćaju se na ekrane u ponedjeljak, 21. rujna, od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Nagrađivana Ana Marija Veselčić briljirala je u ulozi Kate Runje u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', a uoči nove sezone, ističe, Katu čekaju velike promjene. Veliko finale prve sezone ostavilo je otvorenima brojna pitanja i natjeralo gledatelje da željno iščekuju nove zaplete!

- Katu čekaju velike promjene, dalje ništa neću otkrivati! Iznimno se veselim emitiranju, bio mi je veliki užitak raditi s novim kolegama - Mirtom Zečević, Slavkom Sobinom, Ivom Slavić i Sarom Blažić... - ističe Veselčić.

Foto: RTL

Njezina ekipa već joj je, kaže, počela nedostajati, i veseli se ponovnom druženju na setu.

Promjene čekaju i Antu Vukasa. Obožavani glumac Alan Blažević otkriva da njegovog lika čekaju osobna razočaranja, usamljenost i preispitivanje vlastitih odluka.

- Glavi obitelji Vukas neće biti lako, no čovjek koji ga je utjelovio, s druge strane, veseli se povratku svojoj televizijskoj obitelji. "Dosta njih sam vidio ovo ljeto, no jedva čekam zagrliti ostatak ekipe! U seriji nas čekaju potresi individualnih života, gubitci i novi likovi koji će začiniti radnju u Vrilu - dok vrijeme plovi u novu dob - jasan je Alan.

Foto: RTL

U novim epizodama, najavljuju iz produkcijskog tima, glavna priča bit će ona o kazni i iskupljenju. Katarina napeto iščekuje presudu za ubojstvo Petra, Cvita u kući Vukasa i dalje živi pod Mirjaninom čizmom, pitajući se hoće li ikada moći biti istinski sretna s Nikolom, dok Zora strepi o Katinoj sudbini i mašta o odlasku iz Vrila kako bi pokušala zaboraviti prošlost i ostvarila svoj san. 

Anti Vukasu izmiče kontrola nad obitelji, dok se njegov brat Ivica i dalje bori protiv duhova prošlosti. General Badurina i dalje se ne miri s nerazjašnjenom smrću sina, dok se Rajki u život upliće osoba za koju je mislila da ju je zauvijek ostavila iza sebe...

Foto: RTL

Rajku, kaže sjajna Jelena Perčin, čeka dug put spoznaje i borba njezinog idealizma s realnošću života.

- Veseli me nastavak emitiranja i publika jedva čeka, mislim da je to najčešće pitanje koje mi je upućeno posljednjih mjeseci. Povratak na set je posebno veselje, uhodana smo ekipa, preko ljeta smo se odmorili i zaželjeli jedni drugih te smo spremni za nove pobjede - najavljuje glumica.

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Ni Domazetu neće biti lako - otkriva Amar Bukvić.

- Kod Domazeta će i dalje biti dosta napeto i nepredvidivo. Ne bih puno otkrivao, ali mogu reći da ga čekaju neke važne odluke i situacije koje će ga odvesti u smjeru koji gledatelji možda ne očekuju. To što ljudi toliko čekaju nove epizode - stvarno puno znači. Lijepo je vidjeti da su se toliko vezali uz seriju i likove i da ih zanima što će se dalje događati - raduje se Bukvić novim epizodama.

Dobro poznatim likovima pridružit će se i brojna nova glumačka imena čiji će dolazak u Vrilo donijeti brojne napetosti, promjene i zaplete - Slavko Sobin, Mirta Zečević, Lara Nekić, Ljubo Zečević, Nela Kocsis, Saša Buneta, Paško Vukasović, Rok Vihar, Tomislav Đunđer, Ivana Krizmanić, Rafael Anočić, Armin Čatić i mnogi drugi.

Foto: RTL

Ekipi se pridružio i izvrsni Slavko Sobin, koji je u seriji utjelovio zatvorskog upravitelja Krnetu.

- Krneta je sadist, monstrum, jeziv i infantilan, zapeo je u dječjoj traumi kojom sebe u potpunosti opravdava. Baš mi se glumilo s Ana Marijom Veselčić i igrao mi se taj lik! Mislim da ovakvog negativca hrvatske serije još nisu vidjele! Sad, je li to dobro ili loše, vidjet ćemo ovu jesen - zaključuje Sobin o svom liku.

Foto: RTL

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