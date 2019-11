Poznat uzrok smrti: Slavni chef umro zbog ozljede mozga

Slavni kuhar Gary Rhodes iznenada je preminuo u utorak navečer u Dubaiju u 60. godini, a obitelj je sad objavila uzrok smrti. Gary je preminuo od ozljeda mozga kad se poskliznuo i udario glavom dok je s obitelji večerao u njihovom domu u Dubaiju, piše Daily Mail.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Obitelj je objavila uzrok smrti jer im je 'prekipjelo' što su strani mediji nagađali zbog čega je preminuo.

- Obitelj Rhodes potvrđuje da je Gary nakon večere pao u njihovoj kući i žurno je prevezen u bolnicu, ali je nažalost preminuo zbog hematoma. U ovom trenutku nema drugih detalja i obitelj ponovno zahtijeva privatnost zbog tragičnog gubitka - piše u izjavi obitelji.

Foto: Tim Ireland/Press Association/PIXSELL

Garyjev kolega i chef Vineet Bhatia bio je jedan od njegovih boljih prijatelja.

- Prijatelji su mi rekli da je pao i udario glavu. Žao mi je što nisam bio tad uz njega. Bio je jako drag čovjek. Uživao je u životu - rekao je Bhatia.

Gary je u više televizijskih emisija pokazivao svoje kulinarsko umijeće, a najviše se proslavio s 'MasterChefom', i 'Hell's Kitchen'. Također, napisao je nekoliko knjiga poput 'Rhodes Around Britain', 'New British Classics', 'Keeping It Simple', 'Time to Eat' i mnoge druge.

POGLEDAJTE VIDEO: