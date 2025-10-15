Poznata braća Baldwin: Alec je prvi ušao u glumu, a evo koji od njih 4 ima najviše problema

Glumac Alec najpoznatiji je od četvorice braće Baldwin, a najviše je u medijima posljednjih godina zbog niza afera koje je imao. Ni njegova braća Daniel, William i Stephen nisu imuni na afere, no mediji ih nisu toliko pratili u posljednje vrijeme. Braća Baldwin jedna su od holivudskih dinastija, a svi se bave glumom. Tijekom godina su u intervjuima pričali kako su i danas vrlo bliski, a jedni druge bodre kroz sve životne uspone i padove. Alec je najstariji od njih, a evo kako su se odlučili baviti glumom.

Baldwinovi su odrasli na Long Islandu, a njihov otac koji se također zvao Alec, bio je vrlo strog. O njemu je glumac pričao nekoliko puta.

- Moj otac je bio opak. Ne u smislu da nas je tukao, već je imao vrlo striktna pravila i disciplinu. Što sam bio stariji, to sam se sve više ugledao na njega. On se nikoga nije bojao, a danas se ni ja ne bojim nikoga - komentirao je Alec jednom prilikom.

Alec je najstariji brat, no ne i najstarije dijete u obitelji. Imaju i dvije sestre, a starija je Elizabeth Baldwin Keuchler. Elizabeth je danas u sretnom braku i ima šestero djece. Jane Baldwin Sasso je također u sretnom braku te ima dvoje djece, a deset godina je mlađa od svoje sestre. Iako se ne bave glumom, sestre Baldwin uključene su u obiteljsku zakladu koja se između ostalog bavi financiranjem udruga za oboljele od raka dojke.

Alec se prvi počeo baviti glumom

Alec je bio prvi od braće Baldwin koji je krenuo u glumačke vode. Htio je postati političar, no još na fakultetu je promijenio mišljenje te se uključio u dramske skupine. Prva uloga na TV-u bila mu je 1983. ona u sapunici "The Doctors". U samo nekoliko godina, i njegova su se braća odvažila na glumu. Daniel Baldwin je prvu ulogu imao 1988. u seriji, a Stephen je iste godine imao prvu ulogu u filmu. William, koji je prvo bio model, počeo je glumiti 1989.

Foto: Ramsay de Give/REUTERS

Unatoč činjenici što su braća pred kamerama više od 30 godina, samo su se jednom pojavili skupa u projektu. Bilo je to 2020. godine, a pojavili su se zajedno u dokumentarcu "My Promise to PJ". Braća su tijekom godina vodila i zanimljiv privatni život.

Stephen je otac Hailey Bieber

Kennya Baldwin je Stephenova supruga, s kojom je u braku od 1990. Imaju dvije kćeri Alaiju i Hailey, a upravo Hailey je današnja supruga Justina Biebera. Stephen je američkim medijima priznao koji je bio njegov zadatak na vjenčanju.

Foto: Hubert Boesl/DPA

- Moj jedini posao toga dana je bilo to da otpratim svoju princezu do oltara - komentirao je glumac za TMZ. S Justinom Bieberom je u dobrim odnosima, a slaže se i sa suprugom druge kćeri, Andrewom Aronowom, za kojeg se Alaia udala 2017. godine.

William je često imao razmirice sa suprugom

William Baldwin i Chynna Phillips, pjevačica pop grupe Wilson Phillips, u braku su od 1995. godine. Imaju troje odrasle djece, no život ih nije mazio. Prije nekoliko godina Chynna je bila spremna rastati se od Williama te je čak predala i papire za rastavu braka, no na kraju su se pomirili. Par je prošao i teško razdoblje 2010. godine kada je njihov sin Vance imao rak.

Foto: GOTPAP/PRESS ASSOCIATION

Prošle godine William i Chynna su objavili da su počeli živjeti odvojeno, no ona je kasnije komentirala kako je to bio vrlo blesav potez jer su shvatili da neće tako riješiti bračne probleme. Brak im se održao do danas, a navodno su sretniji no ikada.

Daniel je imao problema s alkoholom

Daniel Baldwin je tijekom karijere imao brojne razmirice s vlastima te je imao problema s alkoholom. U braku je bio triput te ima petero djece. Sa svojom prvom ljubavi Cheryl vjenčao se 80-ih godina, a u braku su dobili kćer Kahleu. Drugu suprugu Elizabeth je pred oltar odveo 1990., a s njom je dobio kćer Alexandru. Šest godina nakon par se rastao, nakon čega je imao aferu s kolegicom Isabellom Hoffman. Nisu se nikada vjenčali, no zajedno su dobili sina Atticusa. Treći put je u bračnu luku uplovio s manekenkom Joanne Smith i s njom je dobio dvije kćeri.

Foto: JPA/PRESS ASSOCIATION

Od Smith se rastao 2011., a potom je ljubio Robin Sue Hertz Hempel. Nije poznato jesu li se vjenčali. Daniel je godinama bio u lošim odnosima s djecom, a zbog alkoholizma sa starijim kćerima nije dugo razgovarao. Prije šest godina je priznao da je trijezan te da se pomirio s većinom svoje obitelji.

Alec je najčešće u medijima

Alec Baldwin privatnim je životom dizao mnogo prašine. S kolegicom Kim Basinger vjenčao se 1993., tri godine otkako su se upoznali. Par se rastao 2000., a zajedno su dobili jednu kćer, Ireland. Upravo odnos s Ireland bio je godinama kontroverzan, a Baldwin se žalio kako je potpuno morao promijeniti svoj život kako bi mogao ostati uz svoju kćer. U javnost su curile i informacije da je kćer nazvao "svinjom", a s njom je danas navodno u korektnim odnosima.

Drugu suprugu Hilariju zaručio je 2012. te su se vjenčali iste godine. Zajedno imaju sedmero djece.