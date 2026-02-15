Obavijesti

Poznata influencerica za 24sata otkrila favorita Dore: 'To je glazba za kojom svi žudimo'

Poznata influencerica za 24sata otkrila favorita Dore: 'To je glazba za kojom svi žudimo'
Jedna od najpopularnijih influencerica među fanovima Eurosonga za 24sata je komentirala svoje favorite.

Eurosong influenceri u reakcijskim videima sistematski su prošli kroz sve pjesme ovogodišnje Dore, a svaki od njih komentirao je favorite. Noosh, pravog imena Anoushka Elise Berberian, jedna je od najpopularnijih influencerica među fanovima Eurosonga zbog svojih reakcija i komentara na nacionalne izbore pjesama poput naše Dore. Samo na YouTubeu ju prati preko 46.000 ljudi, a u medijima se spominje kao relevantni izvor za komentare nacionalnih selekcija pjesama. 

- Velika sam obožavateljica Eurosonga, a posljednjih godina sam detaljno zaronila u nacionalne selekcije gotovo svih država. Naišla sam na sjajne, loše i ružne pjesme. Dora mi je omiljena, posebno nakon što je odabrana pjesma 'Mama ŠČ' Leta 3 i 'Rim Tim Tagi Dim' Baby Lasagne - komentirala je za 24sata.

- Za mene je za svaku eurovizijsku pjesmu ključno da nosi identitet svoje zemlje, ali i da ga spoji s modernim obratom za suvremenu publiku, i to je nešto u čemu Hrvatska stvarno blista - zaključila je.

Noosh kaže kako je isprva bila razočarana pjesmama jer nisu dale 'ono nešto' što se očekuje od pjesama za Eurosong. No sve se promijenilo kada je otkrila Anandu s pjesmom 'Dora' i Lelek s pjesmom 'Andromeda'. 

- Oni su stvarno stavili Hrvatsku na eurovizijsku kartu s tom kulturom i bogatom glazbom za kojom mi obožavatelji žudimo - istaknula je. Influencerica je otkrila svog favorita.

- Mislim da su Lelek najbolji kao performeri sa svojim hipnotičkim izgledima i vokalima, te da će se zaista istaknuti na eurovizijskoj pozornici u svibnju. Jedva čekam finale Dore - kaže Noosh.

Influencerica je još ranije na YouTubeu opisala Lelekovu 'Andromedu' kao 'remek-djelo etno-electro fuzije', te je komentirala vokalnu harmoniju koja podsjeća na Loreen ili Måneskin s 'balkanskim twistom'. 
 

