Poznata nova imena koja stižu na SHIP festival u Šibeniku

Četiri mjeseca uoči drugog SHIP festivala, stiže nam popis novih 13 imena koja će stati na najjače šibenske pozornice! Prošle godine SHIP je održan po prvi put, nastupila su 42 domaća i strana izvođača, na panelima je sudjelovalo preko 70 gostiju, a preko tri tisuće posjetitelja plesalo je na šest pozornica i sudjelovalo u zanimljivim predavanjima i panelima. Iako je prva godina ispunila sva očekivanja, nema sumnje da će ovogodišnji festival nadmašiti prošlogodišnji, a popis izvođača koji ove godine nastupaju, dokaz je tome. Rezervirajte si vrijeme od 12. do 15. rujna za tvrđavu sv. Mihovila, klub Azimut, Kuću umjetnosti Arsen i Tunel.

Na šest pozornica SHIP-a već su najavljeni !!! (CHK CHK CHK) kao ovogodišnji headliner, ali i sljedeći izvođači: DBFB, Dope Kukjata, Franek Warzywa i Młody Budda, IDEM, Je Veux, Lambrini Girls, MRFY, Nesha Nycee, Neutron, RØLØ, Tena Novak Quartet, The Flabbies i Veja. Organizatori donose popis novih 13 imena koja su odabrana među više od tisuću prijavljenih!

1. Riječki bend Jonathan stiže na SHIP s friško objavljenim albumom. Album je sniman, miksan i masteriran u studiju GIS i u prostoru za probe benda pod dirigentskom palicom prijatelja i producenta Mateja Zeca. “Everyone Else Is Ok” donosi 11 pjesama koje autorski potpisuje Jonathan, a najavljen je singlovima “Coming On Hard”, “Darling”, kao i “Falling”, “Have It All”, “One Minute”. Popisu pjesama je dodana “We Don’t Need” koja otvara album, te “Be Right Here”, “Sometimes”, “Million”, “Oh My God” i “Mirror” koja zaokružuje priču oko albuma.

Foto: PROMO

Ovaj album je došao nakon čak šest godina i dvostrukog izdanja “To Love / To Hold” iz 2018., hvaljenog od strane glazbene kritike i publike, tako da će SHIP biti idealan za predstavljanje novog i dugoočekivanog materijala. U međuvremenu je Jonathan bio izuzetno koncertno aktivan bend, s osvojenom “Rock&Off” nagradom za najboljeg koncertnog izvođača i rasprodanim vinilnim reizdanjima starih albuma.

2. Bend iz Pančeva preplavio je regionalne top liste i festivalske lajnape. Svojim pitkim sci-fi grooveovima i electro-funk zvukom stopljenim u jednu uzbudljivu ideju, nisu ostavili ravnodušnima ni širu publiku ni ozbiljne ljubitelje glazbe. Pored brojnih priznanja i nagrada, njihov aktualni album “Dok čekamo pad” dobitnik je prestižne regionalne nagrade Milan Mladenović za najbolju pjesmu 2023. godine i nagrade RUNDA za najbolji album iste godine. Ljubičice grade most između udaljenih svjetova neposredne i direktne energije rock'n'rolla s jedne strane i suptilnih nijansi preciznih interpretacija klasične glazbe s druge. Na njihovom mostu susreće se najbolje iz oba svijeta, a sad taj svijet stiže na SHIP. Can't wait!

Foto: PROMO

3. Balkalar je etno ansambl koji dolazi iz Zagreba direkt u Šibenik na SHIP i nose sa sobom kontrabas, violine, gitare, udaraljke i balkanske melodije "obučene" u energične aranžmane. Srednjoškolske prijatelje Pavla, Irmu i Marka spojila je strast prema tradicionalnim melodijama, a perkusionist Ivan Judaš učvrstio je njihovu instrumentalnu postavu. Nakon uličnih svirki prešli su u digitalni svijet i odmah prešli i granice. Nastupali su na brojnim europskim pozornicama i na prestižnim festivalima kao što su Balkan Trafik, Floating Castle, Goulash Disko, Seasplash Festival i Balkan: MOST. Idući na redu: SHIP 2024.

Foto: PROMO

4. Le Chocolat Noir je producent i izvođač iz Siska čija se glazba našla na zavidnom broju uglavnom vinyl izdanja za etikete kao što su L.I.E.S. i Kraftjerkz iz New Yorka, Gooiland Elektro, Bunker i Charlois iz Nizozemske, Return To Disorder Helene Hauff i She Lost Kontrol iz Njemačke, Frigio iz Madrida, kao i na kompilaciji „Healing Sounds“. Objavljuje i producira pod nekoliko pseudonima, uključujući i recentni FIUME. LCN je član zagrebačkog bRave kolektiva, s prijašnjim rezidencijama na ljubljanskom klupskom programu Elektroliza te Queer Festivalu u Zagrebu.

Foto: PROMO

Nastupa kao DJ i live act širom Europe, te i u Brazilu, SAD-u i Japanu, kao i na festivalima kao što su Ombra, Exit, Dekmantel Selectors i MENT. A sad nam stiže na SHIP! Osim kolaboracije sa Zarkoffom u projektu Florence Foster Fan Club, trenutno surađuje i izdaje u projektu Black Dot, sa Slovencem Christian Kroupom, s izdanjima na slovenskoj etiketi KRI, na etiketi Mechatronica iz Berlina te recentni EP za Italo Moderni iz Barcelone.

5. D. je tročlani bend iz Zagreba osnovan 2022. Njihova svirka puna je utjecaja iz raznih područja i žanrova (od jazza iz 50ih do novih bendova poput King Gizzarda). Nastupe im obilježava energična atmosfera ispunjena jammanjem. Sve šibenske pozornice spremne su za jammanje u devetom mjesecu. SHIP is waiting for you, D.!

Foto: PROMO

6. Peso Neto je nastao 2020. godine s idejom i izazovom kako dobiti suvremeni zvuk u trio sastavu bez bas gitare tako da glazbenici unutar banda preuzimaju tu ulogu u datim momentima u glazbi. Također im je bio cilj naći kvalitetna rješenja kako taj neuobičajeni tip sastava iskoristiti maksimalno muzički. U samu glazbu su ubacili elemente svih žanrova koji su ih oblikovali kao muzičare i autore, a s namjerom da ima smisao, protočnost i prije svega muzikalnost. Sastav čine iskusni glazbenici hrvatske jazz i pop scene - Pavle Miljenović (gitara), Hrvoje Galler (analogni sintesajzeri i Fender Rhodes klavijature) te Edi Cipal Grubišić (bubnjevi).

Foto: PROMO

7. Nakon završene Osnovne i srednje škole za popularnu jazz glazbu u Zagrebu Bruna Matić nastavlja studij jazz bubnjeva na Sveučilištu za glazbu i izvedbenu umjetnost u Grazu. Stječe bachelor diplomu nakon čega seli u Rotterdam. 2020. završava master studij na akademiji Codarts. U svojoj dosadašnjoj karijeri je imala prilike surađivati s mnogim bendovima i izvođačima kao što su HGM A Band, Irena Žilić, The Frajle, Matija Cvek, HRT jazz orkestar, Miro Kadoić/David Gazarov kvartet, Davor Križić Experiment i mnogi drugi.

Foto: PROMO

Također vodi i vlastiti bend Bruna Matić Quartet s kojim 2019. objavljuje album prvijenac ''Two Weeks After Midnight''. U svibnju 2021. s HRT jazz orkestrom predstavila je novi audiovizualni projekt N O I S E. Upravo s tim projektom stiže na drugi po redu SHIP u Šibenik ove godine! To je suita u trajanju od 75 minuta koja kroz spoj glazbe i videa, te jazza i elektronske glazbe govori o buci koja nas okružuje, ali i buci u nama samima. Bruna Matić je također dobitnica nagrade “Status” koju dodjeljuje HGU i to 2015. godine za mladu nadu jazza, a 2020. i 2022. godine u kategoriji jazz bubnjevi.

8. Glazba Island Minta rijetka je pojava na praškoj glazbenoj sceni. Nadahnuti su, kako kažu, sunčanim popom i garažnim rockom 60-ih kao i shoegazeom 90-ih. Krenuli su s EP-em Hazy Days 2020., nakon toga su nam servirali nadrealni indie album Irreality 2022., a 2023. oštriji EP All Studium No Punctum. Protekle četiri godine peteročlani sastav vodi pjevač i producent Matyáš Adámek. Međunarodni žiri Radio Wave's Czeching Contest 2023 poslao ih je na Eurosonic Noorderslag 2024. kao najrelevantniji projekt na mladoj češkoj sceni.

Foto: PROMO

9. Laura Masotto talijanska je violinistica i skladateljica. Počela je učiti svirati violinu s pet godina i diplomirala je na Konzervatoriju u Veroni. Karijeru započinje s petnaest godina, održavajući koncerte s komornim i simfonijskim orkestrima diljem Europe. Tijekom godina Laura je radila na kazališnim projektima kao što su "Otac i sin" Michelea Serra, izvodila uživo i snimala albume s međunarodno priznatim umjetnicima poput Patty Pravo, Sergio Cammariere, Gino Paoli, John Bonnar i Lisa Gerrard. 2019. izdala je svoj prvi solo album "Fireflies". 2021. potpisala je ugovor s berlinskom etiketom 7K! i objavila album “WE”, koji uključuje suradnju s Roger Goulaom, Hior Chronikom i Atōmi, a 2022. započela je suradnju s Deutsche Grammophonom. Impresivan CV, a nismo sve ni nabrojali. Laura, SHIP te čeka!

Foto: PROMO

10. Divorce from New York je sa svojim partnerom Borjom Piñeirom osnivač dua Reykjavik606 (koji je radio s izvođačima poput Tenderlonious & Ishmael Ensemble). Alvaro Granda odnosno Divorce From New York krenuo je u solo karijeru i objavio je svoj debi album 'This Ain't Jazz No More' (Forbidden Colours). Stvorio je imidž darovitog elektroničkog umjetnika, stvarajući izvrsne sinkopirane jazzy trake koji premošćuju jaz između jungle, broken beat i house glazbe.

Foto: penelope cerezo

Godine 2022. objavio je "Sausalito" (High Praise) i dospio u The Line Of Best Fit listu najboljih albuma godine, a predstavljen je i na Don Lettsovoj emisiji na BBC6. To ga je dovelo do klupskih festivala kao što su Jazztronica (Španjolska), Kala Festival (Albanija), Jaguar Shoes (UK), Bime fest (Španjolska), ESNS Festival (Nizozemska), Club Ost (Njemačka), Great Escape Festival (UK), a sad stiže i na SHIP 2024.

11. Ciśnienie, što na poljskom znači pritisak, spoj je post-rocka, orkestralne glazbe i repetitivnog jazza, s inspiracijama u rasponu od Swans, Fire! Orchestra do Mogwaia, Arvo Pärta i H.M. Góreckog. Bariton saksofon, violina i klavir stapaju se s jako distorziranim basom i mahnitim bubnjanjem, stvarajući jedinstveno šarene tonove. Trenutno promoviraju svoj novi album “Zwierzakom”, objavljen 30. prosinca 2023. Do danas, Ciśnienie je odsvirao preko 100 koncerata u Poljskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj i Češkoj, uključujući nastupe na ESNS Eurosonic Noorderslag (NL), Enjoy Jazz Festival (DE), Garana Jazz Fest, (RO), Katowice JazzArt Festival (PL), Soundrive Festival (PL), Porta Jazz (PT), Czech Music Crossroads i Hradecky Slunovrat (CZ). Iduća postaja im je naravno - SHIP 2024.

Foto: PROMO

12. FUNK SHUI je eklektičan bend iz Sjeverne Makedonije. Od njihovog debitantskog albuma “Aether” iz 2012., nakon kojeg je uslijedio “R.E.M.” 2015. i EP-a “Impuls” 2018., FUNK SHUI se neprestano razvijao, usavršavajući svoju viziju i zvuk. Prkose bilo kakvoj kategorizaciji, tako da ih je najbolje opisati i shvatiti kao one koji obuhvaćaju niz emocija, stilova i utjecaja. Sa svakim izdanjem, FUNK SHUI je pomaknuo granice moderne glazbene scene, a njihov izniman rad nije prošao nezapaženo. Bend je pozvan da nastupa na nekim od najprestižnijih glazbenih festivala diljem Europe, uključujući Eurosonic ESNS, Mondo.NYC, MENT Ljubljana, Athens Music Week, PIN Music conference i Liverpool Sound City. Ove godine su pozvani i na SHIP 2024., i to, podsjećamo, među više od tisuću prijavljenih!

Foto: PROMO

13. Matwe je DJ iz Bratislave s posebnom strašću prema high class clubbingu, industrial technu, dark electru i hardgrooveu. Uvijek improvizira i uživa u partyu sa svima oko sebe. Osnivač je tehno eventa Nočná, osim toga je i booking agent i osnivač SPFM agencije koja zastupa underground & audiovizualne elektroničke umjetnike i vrlo predani rejver, koji posjećuje glazbene festivale, glazbene konferencije i partye koliko može, tijekom cijele godine. Ne sumnjamo da će od ove godine SHIP u Šibeniku postati njegova favourite destinacija.

Foto: PROMO