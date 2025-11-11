Poznata pjevačica od fotografa tražila da slijede stroga pravila: 'Morate biti tihi i smiješiti se...'

Prilikom pojavljivanja popularne pjevačice Chappell Roan na crvenom tepihu povodom 'The 2025 Rock & Roll Hall of Fame' ceremonije u prošlu subotu, fotografi su primili popis strogih pravila kojih su se trebali pridržavati. U videu koji kruži društvenim mrežama čuje se i upozorenje prilikom njenog dolaska.

'Ok, dolazi Chappell. Nitko neće vikati na nju ili će otići', rekla je jedna od koordinatorica događaja te dodala: 'Svi, budite tihi, budite ljubazni, smiješite se'. Iako se čini kako su ove 'naredbe' fotografe nasmijale, kada pjevačica stupila ispred njih poštovali su pravila, a ona je zauzvrat slušala njihove zahtjeve. 'Možete li se zavrtiti za nas?', upitao je jedan fotograf, a Roan ga je poslušala i okrenula se.

Činjenica da je ovom prilikom postavljen ovakav set pravila ne čudi, budući da je ova 27-godišnja pjevačica hitova 'Pink Pony Club' i 'Femininomenon' u svojoj karijeri već imala sukobe s fotografima, prenosi Page Six. Prošle godine, prilikom dodijele 'MTV Video Music Awardsa', nakon što joj je navodno rečeno da 'začepi', Chappell je povikala: 'Je*eno začepi ti', dodavši: 'Nemoj. Ne mene, ku*o'.

Foto: Mario Anzuoni

Samo mjesec dana nakon toga, tijekom premijere 'Guts World Tour', filma njene kolegice Olivije Rodrigo, pjevačica je prozvala jednog od fotografa izjavivši kako se na jednom od prošlih evenata prema njoj odnosio bez poštovanja. 'Bio si tako neljubazan prema mene na dodijeli Grammyja. Vikao si na mene na Grammy partyju', rekla je tada dodavši: 'Za to ću trebati ispriku. Da, da... trebaš. Moraš mi se ispričati'.

Foto: Mario Anzuoni

Chappell Roan u rujnu prošle godine priznala je kako pati od depresije, a kao najvjerojatniji razlog tomu navela je brz preokret koji je doživjela postavši slavna gotovo 'preko noći'. 'Sve što zaista volim raditi sada dolazi uz 'prtljagu'. Ako želim ići 'thriftati', moram unajmiti zaštitare i pripremiti se da to neće biti normalno', objasnila je u razgovor za The Guardian. 'Odlazak u park, na pilates, jogu - kako da učinim to na siguran način da me nitko ne prati ili uznemirava?', pitala se glazbenica.

Foto: Mario Anzuoni