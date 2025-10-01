Poznata turska pjevačica Güllü tragično preminula nakon pada s balkona na šestom katu

Turska pjevačica Gül Tut, poznatija pod umjetničkim imenom Güllü, tragično je preminula u 51. godini nakon pada s balkona svoje kuće na šestom katu u Çnarcku, Yalova, objavio je Mirror.

Njezin sin Tuberk Yaz potvrdio je tužnu vijest na društvenim mrežama samo nekoliko sati nakon incidenta i time opovrgao glasine da si je majka oduzela život.

- Objavljujem ovu poruku kako bih podijelio tužnu vijest. Izvješća o samoubojstvu koja kruže društvenim mrežama su neutemeljena. Ovdje ću podijeliti razvoj događaja u vezi sa sprovodom. Neka počiva u miru - napisao je na Instagramu.

Foto: Gullu/Instagram

Izvješća sugeriraju da je zvijezda sjedila na balkonu sa svojom kćeri i obiteljskim prijateljem oko 3 sata ujutro kada se iznenada nije osjećala dobro i pala je. Proglašena je mrtvom na mjestu događaja.

Prema pisanju turskih medija, tragedija se dogodila 26. rujna.

Ured guvernera Yalove objavio je priopćenje u kojem se kaže da su obaviješteni o "padu s visine" u četvrti Harmanlar te da su službenici poslani na mjesto događaja.

- Kada su službenici stigli na adresu, shvatilo se da je umjetnica poznata kao 'Güllü', Gül Tut, pala s balkona dok se zabavljala sa svojom kćeri i prijateljem njezine kćeri, a pregledom zdravstvenog tima utvrđeno je da je preminula. Slijedeći upute dobivene od Ureda javnog tužitelja, naša policijska uprava okruga Çnarck pokrenula je istragu u vezi s incidentom 'pada s visine' - objavili su iz Ureda.

Poznata turska pjevačica karijeru je započela već s 15 godina nastupajući u dvoranama za vjenčanja i proslavila se pjesmama inspiriranim romskim jezikom.