Obavijesti

Show

Komentari 1
veliki gubitak

Poznata turska pjevačica Güllü tragično preminula nakon pada s balkona na šestom katu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Poznata turska pjevačica Güllü tragično preminula nakon pada s balkona na šestom katu
3
Foto: Gullu/Instagram

Turska pjevačica Gül Tut (52), poznata kao Güllü, preminula je u petak rano ujutro nakon što je pala s balkona svog stana na šestom katu u gradu Yalovi. Istraga o okolnostima smrti još uvijek traje.

Turska pjevačica Gül Tut, poznatija pod umjetničkim imenom Güllü, tragično je preminula u 51. godini nakon pada s balkona svoje kuće na šestom katu u Çnarcku, Yalova, objavio je Mirror.

Njezin sin Tuberk Yaz potvrdio je tužnu vijest na društvenim mrežama samo nekoliko sati nakon incidenta i time opovrgao glasine da si je majka oduzela život.

- Objavljujem ovu poruku kako bih podijelio tužnu vijest. Izvješća o samoubojstvu koja kruže društvenim mrežama su neutemeljena. Ovdje ću podijeliti razvoj događaja u vezi sa sprovodom. Neka počiva u miru - napisao je na Instagramu.

Foto: Gullu/Instagram

Izvješća sugeriraju da je zvijezda sjedila na balkonu sa svojom kćeri i obiteljskim prijateljem oko 3 sata ujutro kada se iznenada nije osjećala dobro i pala je. Proglašena je mrtvom na mjestu događaja.

Prema pisanju turskih medija, tragedija se dogodila 26. rujna.

Ured guvernera Yalove objavio je priopćenje u kojem se kaže da su obaviješteni o "padu s visine" u četvrti Harmanlar te da su službenici poslani na mjesto događaja.

- Kada su službenici stigli na adresu, shvatilo se da je umjetnica poznata kao 'Güllü', Gül Tut, pala s balkona dok se zabavljala sa svojom kćeri i prijateljem njezine kćeri, a pregledom zdravstvenog tima utvrđeno je da je preminula. Slijedeći upute dobivene od Ureda javnog tužitelja, naša policijska uprava okruga Çnarck pokrenula je istragu u vezi s incidentom 'pada s visine' - objavili su iz Ureda.

Poznata turska pjevačica karijeru je započela već s 15 godina nastupajući u dvoranama za vjenčanja i proslavila se pjesmama inspiriranim romskim jezikom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi slavni borili su se s kilama, pogledajte njihovu promjenu!
NEKI SU NEPREPOZNATLJIVI

FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi slavni borili su se s kilama, pogledajte njihovu promjenu!

Borbe s kilogramima nisu pošteđene ni mnoge slavne face. I oni ponekad imaju višak kilograma koji im šteti zdravlju, pa poduzimaju sve kako bi riješili ovaj problem
FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama
NEPREPOZNATLJIVA JE!

FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama

Melania je zavela Donalda Trumpa 1998., imala je tada 28 godina. A svega par godina prije toga, skinula se gola i pozirala pred fotićem za jedan muški časopis... Prošlo je skoro 30 godina otkako su fotke nastale
FOTO Pamela Anderson nije više plavuša! Evo kako sad izgleda
SEKS SIMBOL 90-IH

FOTO Pamela Anderson nije više plavuša! Evo kako sad izgleda

Dugi niz godina, Pamela Anderson bila je prepoznatljiva, između ostalog, i po svojoj dugoj valovitoj kosi. Zadnjih nekoliko godina glumica njeguje prirodniji izgled, kosu je nedavno skratila, a sada i promijenila boju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025