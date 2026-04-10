Poznate američke novine hvale našu mladu glumicu: 'Stavite mi to na nadgrobni spomenik...'

Hrvatska glumica s adresom u Los Angelesu, Gala Nikolić (29), podijelila je na svom Instagram profilu vijest o velikom uspjehu u karijeri. Na Svjetski dan kazališta, 27. ožujka, dobila je svoju prvu kritiku u prestižnom američkom listu Los Angeles Times, a opis koji su joj dodijelili oduševio je i nju i njezine pratitelje.

Gala je objavila fotografiju tiskanog izdanja novina na kojem se jasno vidi naslov članka o predstavi "Fairview" u kazalištu Rogue Machine. Glumica je u opisu otkrila kako se osjeća povodom ovog važnog trenutka.

​- Ovo se čini kao velik trenutak. Slavim naporan rad koji smo uložili u ovu divlju vožnju od predstave i tako sam zahvalna što sam to mogla raditi s ovom nevjerojatnom ekipom ljudi - napisala je Gala.

Ono što je posebno istaknula bio je citat iz kritike kojim su opisali njezin nastup: "velika diva slavenskog prizvuka". Komentar ju je toliko zabavio i razveselio da se našalila na vlastiti račun.

​- Stavite mi to na nadgrobni spomenik - dodala je u objavi.

Prijatelji i pratitelji čestitali su joj u komentarima porukama poput "Bravo Gala" i "Moja cura".

Gala Nikolić je glumica rođena u Hrvatskoj koja je magisterij likovnih umjetnosti stekla na prestižnom Kalifornijskom institutu za umjetnost (CalArts). Svoje kazališno iskustvo gradila je na pozornicama u Europi i Sjedinjenim Državama, uključujući i nastupe u sklopu poznatog Kazališta Ulysses. Osim glumom, bavi se pisanjem i režijom, a njezini autorski projekti često istražuju ženske teme, poput predstave "Mrtve Hrvatice" koja se bavila lovom na vještice u Hrvatskoj.

Predstava "Fairview", za koju je dobila pohvale, djelo je nagrađeno Pulitzerovom nagradom 2019. godine, a poznata je po svom nekonvencionalnom pristupu i istraživanju rasnih pitanja i percepcije. U ovoj hvaljenoj produkciji Gala tumači ulogu Bets.

Njezin talent prepoznat je i izvan kazališnih krugova. Kako je objavljeno sredinom 2024. godine, Gala je uključena u tajni projekt s tvrtkom Electronic Arts, čime je postala prva Hrvatica koja će biti igrivi lik u jednoj velikoj franšizi videoigara.

*uz korištenje AI-ja