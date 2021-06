Ljeto je godišnje doba pred koje mnoge žene očajavaju zbog toga što nemaju figuru supermodela. Jasno je, doduše, da ne možemo svi postići savršenstvo 90-60-90 mjera o kojem mnoge žene maštaju, no ta spoznaja rijetko utješi one koje se prije ljeta pogledaju u ogledalo i očajavaju zbog 'viška centimetara'.

Prije svega, u takvim je situacijama važno prisjetiti se onog što je rekla glumačka diva i jedna od najvećih seks simbola svih vremena, Sophia Loren (86), čije mjere nisu bile manekenske. Naime, opseg Sophijinih bokova bio je, recimo, 97 centimetara.

- Ljepota je ono kako se osjećate iznutra, a reflektira se u našim očima - rekla je glumačka diva.

Zanimljivo je da su na tom tragu naš najpoznatiji plus size model, Lucija Lugomer (27) i glumica Lana Gojak (37) na Instagramu su u istom danu objavile fotografije s mora na kojima ističu svoje obline, poslavši jasnu poruku ženama krupnije građe i trudnicama da su obline itekako prihvatljive.

- Ljeto nam je stiglo (skoro), a s njim naše fizičke nesigurnosti dolaze još više do izražaja (i nama samima). Tko ih nema? Pih! Depiliraj se od glave do pete, ne budi bijele puti, to je 'užas', ispeglaj noge, ma i ruke, ma i lice i trbuh i sve! Sveee! Lakiraj noge, oboji kosu, našminkaj se za plazu, šišaj vrhove prije mora, uzmi 1001. kremu za plažu (jer sve ti ne trebaju), ručnik je spas - ručnik je spas. Žene! DOSTA! Ova godina nas je naučila toliko toga, i mene osobno, pa hajmo uživati. 'Ajmo se ohrabriti. 'Ajmo si dijeliti komplimente. 'Ajmo se smijati. 'Ajmo živjeti. Prigrlimo sebe, bodrimo jedna drugu. 'Ajmo pričati o stvarima koje nas opuštaju i o kojima želimo pričati kada se vratimo s mora u svakodnevicu nakon ljeta. Ovo ljeto skakat ću na glavu, na bombu, na noge i raditi salto. Ovo ljeto bit ću i crna i bijela - koga briga! Ovoga ljeta želim stvarati uspomene, a ne misliti o mišljenjima drugih. Ti drugi dođu i odu. Ljubim vas sve i budite svoje - napisala je Lucija u objavi s plaže na Pagu koja je skupila preko tisuću i sedamsto lajkova.

- 'Samo sam čekala tvoj post', 'Hvala', 'Ovo je baš lijepo - samo su neki od komentara na Lucijinu opsežnu objavu i važnu poruku koju je poslala.

Nakon toga na Instagramu je fotografije s plaže objavila i Lana Gojak pokazavši svoj trudnički trbuh.

- Prvi kupanjac ovo ljeto! Nikad čudnije plivanje. Laganini sam imala filing da ću se potopiti - napisala je uz prvu fotografiju, a uz drugu dodala: - Slavimo ulazak u 33. tjedan i dodatnih deset kila sreće.

Podsjetimo, Lana je početkom ožujka otkrila da je trudna, a nedavno je rekla kako njoj i suprugu Siniši Bajtu da stiže djevojčica.