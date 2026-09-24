Nives Celzijus, Maja Šuput, Indira Levak i Ana Gruica Uglešić otkrile su kako su nakon rastave braka s bivšima uspjele ostale u dobrom odnosu
Poznate Hrvatice progovorile o dobrim odnosima s bivšima muževima nakon rastave braka
Rastava braka često znači i prekid svih odnosa, često i drame, neslaganje te svađe. No da ne mora uvijek biti tako dokazale su neke poznate Hrvatice koje su sa svojim bivšima ostali u kontaktu i dobrom odnosu. Iako je ljubavi stigao kraj, neki su uspjeli sačuvati prijateljski odnos. Svoje iskustvo su za IN Magazin podijelile Nives Celzijus, Maja Šuput, Indira Levak i Ana Gruica Uglešić.
Maja je svoj razvod objavila tek pola godine nakon što je do njega došlo.
"Moj bivši suprug i ja se nismo nikad posvađali! Mi se nismo razveli zbog skandala, zbog treće osobe ili je netko nekog tukao...Mi smo normalnih dvoje ljudi koji su naprosto odlučili da više neće biti muž i žena", objasnila je Maja Šuput koja je s Nenadom Tatarinovim i dalje u dobrim odnosima.
A s bivšim je prijateljica i Indira Levak, koja se od Miroslava Levaka razvela 2024. nakon 11 godina braka.
''Mirek je moj najbolji prijatelj. On je dalje moja stijena i moja najveća potpora, kao što sam ja njemu. Ono kad imaš hitni poziv, on je na broju jedan. Tako da, uvijek je uz meni, on je moja najveća potpora, u krajnjem slučaju on je moj menadžer, jel tako, tako da je bitno mu da me zaštiti i da mi se osigura da mi bude sve lijepo, sve lagodno i tako da mu se i zahvaljujem, hvala. Miroslave, hvala, hvala'', rekla je Indira.
I Nives Celzijus je u prijateljskim odnosima s bivšim suprugom Dinom Drpićem, no priznaje, nakon razvoda nije bilo lako.
''Kad smo se Dino i ja razilazili, to u nekoj prvoj fazi nije bilo dobro i taj period ne dobrog je trajao. Nije bilo ono ''puf, mi se razvodimo i sad smo najbolji prijatelji''. Trebao je proć taj proces da se unormale odnosi i jako sam se trudila da se to dogodi. Onda se u nekom trenutku i on prilagodio toj situaciji. Skakala sam na trepavicama samo da taj odnos dovedemo u normalu. I zahvalna sam sada na tome i znam da su djeca zahvalna'', ispričala nam je Nives.
S ocem svojeg djeteta, Hrvojem Šalkovićem, glumica Ana Gruica Uglešić također ima dobar odnos.
''Marat je poanta cijelog tog odnosa, i smatram da smo jako jako skladni i civilizirani i Boran je tu uključen naravno kao partner jer je užasno važno da svi funkcioniraju, da svi jednako razmišljaju, i da je svima jednako stalo da je dijete zadovoljno, ispunjeno i ne oštećeno s našim postupcima'', govori Ana Gruica Uglešić.
I Maja se slaže kako zbog malenog Blooma odnosi trebaju biti normalni.
"Mi smo se rastali i otišli u Dubai. On, ja i Bloom. Najnormalnije. Zato što smo dvije normalne osobe. Mi smo i dan danas skupa. Vidimo se zbog djeteta. Ja ga nazovem deset puta", rekla je Maja.
Nives je rekla što njena djeca misle o razvodu.
"Koliko znaju recimo reć 'Bilo bi nam draže da ste se ranije razišli jer ne bi morali sudjelovati u tim svađama!' koje su ipak ostavile nekog traga na njima jer su bili puno mlađi i osjetljiviji, toliko im je drago da smo ipak ostali zajednica. jedna čvrsta zajednica gdje oni imaju suport u svakom trenutku. Nikad nisu dobili dojam da im netko od roditelja fali. Mi smo se održali na okupu cijeli taj period", ispričala je Nives.
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