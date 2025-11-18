Obavijesti

Show

Komentari 2
ZGRADA UNIŠTENA U POŽARU

Poznati Hrvati i Hrvatice u šoku zbog Vjesnika: 'Gotovo je. Ode'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Poznati Hrvati i Hrvatice u šoku zbog Vjesnika: 'Gotovo je. Ode'
1
Foto: neva zganec/pixsell/instagram

Brojni su u utorak ujutro ostali šokirani prizorima zgrade Vjesnika koja je uništena u požaru koji je buknuo u ponedjeljak kasno navečer. U šoku su i brojni poznati koji su s tugom dijelili fotografije buktinje...

Strašan požar koji je u ponedjeljak nakon 23 sata krenuo u zgradi Vjesnika, zagrebački vatrogasci gasili su cijelu noć i jutro. Prizori uništene zgrade šokirali su mnoge Zagrepčane, ali i građane diljem Hrvatske. Među njima su i brojna slavna lica koja su, kao i mnogi, u nevjerici gledali kako plamenovi gutaju jedan od simbola glavnog grada. 

PLAMEN PROGUTAO KULTNU ZGRADU STRAŠNE FOTKE Pogledajte izgoreni Vjesnik iz zraka!
STRAŠNE FOTKE Pogledajte izgoreni Vjesnik iz zraka!

Na svojim društvenim mrežama je Rene Bitorajac objavio snimku požara. Uz to je napisao: 'Ode jedan od simbola Zagreba. Zgrada Vjesnika u plamenu. Predugo zapušteno i napušteno. S*it happens…' A na snimci se još može čuti kako govori: 'Zadnje sekunde Vjesnika. Il' su ustaše, ili su partizani, ili su instalacije. Brijem da su instalacije. Dečki se trude, svaka čast, ali... Ah, šteta'. 

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik, je na Instagram Storyju podijelila fotografiju Vjesnika u plamenu. 

- Htjela sam poželjeti svima dobro jutro, ali otvorio mi se ovaj prizor. RIP Vjesnik - napisala je. 

Foto: Instagram

Na Instagramu se također oglasila i pjevačica Ida Prester. Ona je objavila dvije fotografije Vjesnika. 

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Šokantnu fotografiju Vjesnika u plamenu objavila je i glumica Katarina Baban. Ni ona, kao i ostali, nije skrivala tugu zbog sudbine koja je snašla neboder. 

NOVINSKI HRAM Vjesnikov neboder za jednu je generaciju bio tvornica snova. Ali tog svijeta odavno nema...
Vjesnikov neboder za jednu je generaciju bio tvornica snova. Ali tog svijeta odavno nema...
Foto: Instagram

Iz minute u minutu o požaru pratite OVDJE. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Laura Gnjatović odradila nastup u badiću: Evo kako je izgledala prije pet godina...
LIJEPA ZADRANKA

FOTO Laura Gnjatović odradila nastup u badiću: Evo kako je izgledala prije pet godina...

Miss Universe Hrvatske na svjetskom izboru za Miss Universe u Tajlandu odradila je modnu reviju u badiću kojim je istaknula savršenu figuru...
Rene Bitorajac objavio snimku Vjesnika u plamenu: 'Ode jedan od simbola Zagreba. Šteta...'
VELIK POŽAR

Rene Bitorajac objavio snimku Vjesnika u plamenu: 'Ode jedan od simbola Zagreba. Šteta...'

Požar u zgradi Vjesnika buknuo je u ponedjeljak navečer, a vatrogasci su na terenu bili cijelu noć. Strašan prizor snimio je i glumac Rene Bitorajac
FOTO Lidija Bačić Lille zasjala u oskudnom zlatnom izdanju i malo toga prepustila mašti
ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE

FOTO Lidija Bačić Lille zasjala u oskudnom zlatnom izdanju i malo toga prepustila mašti

Mnogi s nestrpljenjem očekuju novi Lidijin seksipilni kalendar, pa se nadaju kako bi se ova objava mogla odnositi upravo na to...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025