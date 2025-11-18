Poznati Hrvati i Hrvatice u šoku zbog Vjesnika: 'Gotovo je. Ode'

Strašan požar koji je u ponedjeljak nakon 23 sata krenuo u zgradi Vjesnika, zagrebački vatrogasci gasili su cijelu noć i jutro. Prizori uništene zgrade šokirali su mnoge Zagrepčane, ali i građane diljem Hrvatske. Među njima su i brojna slavna lica koja su, kao i mnogi, u nevjerici gledali kako plamenovi gutaju jedan od simbola glavnog grada.

Na svojim društvenim mrežama je Rene Bitorajac objavio snimku požara. Uz to je napisao: 'Ode jedan od simbola Zagreba. Zgrada Vjesnika u plamenu. Predugo zapušteno i napušteno. S*it happens…' A na snimci se još može čuti kako govori: 'Zadnje sekunde Vjesnika. Il' su ustaše, ili su partizani, ili su instalacije. Brijem da su instalacije. Dečki se trude, svaka čast, ali... Ah, šteta'.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik, je na Instagram Storyju podijelila fotografiju Vjesnika u plamenu.

- Htjela sam poželjeti svima dobro jutro, ali otvorio mi se ovaj prizor. RIP Vjesnik - napisala je.

Foto: Instagram

Na Instagramu se također oglasila i pjevačica Ida Prester. Ona je objavila dvije fotografije Vjesnika.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Šokantnu fotografiju Vjesnika u plamenu objavila je i glumica Katarina Baban. Ni ona, kao i ostali, nije skrivala tugu zbog sudbine koja je snašla neboder.

Foto: Instagram

