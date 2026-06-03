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Poznati novinar RTL-a o pobjedi u Potjeri: 'Kiksao sam više nego sam što sam mislio da budem...'

Piše 24sata,
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Poznati novinar RTL-a o pobjedi u Potjeri: 'Kiksao sam više nego sam što sam mislio da budem...'
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Foto: HRT

Petar Panjkota i Tamara Matuško su u završnoj potjeri uspjeli pobijediti Moranu Zibar te su osvojili 14.500 eura. On je ispričao kako se to bio 'splet raznih sretnih okolnosti'

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Novinar RTL-a Petar Panjkota i studentica matematike Tamara Matuško su obilježili jubilarno 1850. izdanje Potjere u emisiji koja se emitirala u utorak na HRT-u. Zajedno su pobijedili lovkinju Moranu Zibar, koja je proslavila i rođendan, i osvojili 14.500 eura. 

- Ne bih htio umanjivati uspjeh, a uspjeh je svakako tu, ali definitivno je činjenica da se dogodio splet raznih sretnih okolnosti. Kiksao sam više puta nego što sam mislio da budem - rekao je za Net.hr

Foto: HRT

Iako mnogi smatraju kako tremi pridonosi manjak televizijskog iskustva, Panjkota kaže kako mu ono zapravo i nije bilo od velike pomoći jednom kad su krenula pitanja. 

- U trenutku kada pitanje ide, moraš biti sto posto unutra i slušati svaku riječ koja se izgovara. Nekad čuješ točan odgovor koji nisi dao pa razmišljaš zašto ga se nisi sjetio, a već dolazi iduće pitanje - rekao je. 

Panjkota je posebno pohvalio svoju suigračicu, mladu studenticu Tamaru. 

Foto: HRT

- Bitno da su dvije glave bile, a ne samo jedna. Da sam bio sam, sigurno se ovo ne bi dogodilo - rekao je. Drago mu je što se prijavio u Potjeru, iako je godinama odgađao prijavu. Ovo mu je bio prvi televizijski kvizaški nastup, a već razmišlja o idućem izazovu. 

- Definitivno razmišljam o Superpotjeri jer mislim da ima prostora za bolji nastup od ovoga - rekao je. A što će s osvojenim iznosom napraviti? 

PREPOZNAJETE GA? Poznati novinar briljirao je u Potjeri. On i studentica osvojili 14.500 eura, pobijedili Moranu
Poznati novinar briljirao je u Potjeri. On i studentica osvojili 14.500 eura, pobijedili Moranu

- Vidjet ćemo. Sigurno neko ekstra obiteljsko putovanje, ništa pretjerano fensi, ali idemo. I za dijete, za sina Roka. Nešto će mu se skuplje kupiti - rekao je kroz smijeh. 

Foto: HRT

Panjkota je u minuti brzopoteznih pitanja osvojio 1500 eura, pa na ploči prihvatio višu ponudu od 5500 eura, koju je i obranio. U završnoj potjeri su se našli on i Tamara, a pred lovkinjom su imali devet koraka prednosti. 

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Komentari 0
Poznati novinar briljirao je u Potjeri. On i studentica osvojili 14.500 eura, pobijedili Moranu
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Poznati novinar briljirao je u Potjeri. On i studentica osvojili 14.500 eura, pobijedili Moranu

Morana Zibar u Potjeri je proslavila rođendan, a natjecatelji su uspjeli biti bolji od nje u završnoj potjeri pa su kući otišli s 14.500 eura. Jedan od natjecatelja bio je i novinar i reporter RTL-a
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