Poznati obožavaju Istru! Goran Višnjić kupio je vilu, a evo tko su njegovi slavni susjedi...

Svi putevi vode u Istru. Tako barem kažu domaći, ali i inozemni celebrityji, glumci, pjevači, sportaši, političari...., a koji su svoj 'komadić raja' pronašli upravo u pitoresknim krajolicima manjih mjesta ili u zabačenim ulicama većih gradova koje jamče privatnost i mir. Jer svi oni većinom žele mir i odmor te bijeg od užurbanog života na kakav su se naviknuli tijekom godina. Mnogi od njih kupili su ili sagradili svoje nekretnine - vile, kuće, stanove - upravo u Istri. Jer, osim traženog mira, istarski pršut, vino, tartufi, masline, šum mora i dobra klimu s mnogo sunčanih dana glavni su razlozi zbog kojih su svi oni upravo na Istarskom poluotoku odlučili pronaći novo utočište.

Nedavno je i slavni glumac Goran Višnjić s obitelji kupio impozantno zdanje u Puli i tako postao “Istranin”. Riječ je o velikoj kući, s glavne ceste dobro skrivenoj od očiju znatiželjnika, a koja ima dvadesetak prostorija, od čega 12 spavaćih soba, veliki bazen, sunčalište, šest kupaonica te atomsko sklonište. Navodno ju je popularni glumac platio više od milijun eura, a u Istri je našao ono što mu je nedostajalo nakon više od 30 godina boravka u inozemstvu.

24SATA Pula: Goran Višnjić kupio kuću u Puli! | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Jedan od najpoznatijih glumaca s ovih prostora, a koji je odlučio Istru zvati novim domom, jest i Rade Šerbedžija. On je svoju oazu pronašao u maloj Barbarigi, u okolici Vodnjana, nedaleko od Brijuna.

Vikendice poznatih osoba u Istri | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Glumačka legenda pronašla je ono što je tražila u kući u kojoj se spajaju miris mora, zvukovi cvrčaka u vrućim ljetnim mjesecima i šum lišća maslina s okolnih stabala. Šerbedžija je jedan od onih koji vole netaknutu prirodu i čisto plavo more, a njegov dom odiše upravo nenametljivim detaljima uz veliku terasu koja svaku večer glumcu jamči predivan pogled na zalazak sunca.

Zagreb: Rade Šerbedžija | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

A košarkaški reprezentativac, Splićanin Dino Rađa, jedan od naših najistaknutijih košarkaša svih vremena, pronašao je oazu mira u bajkovitom Grožnjanu, u obiteljskoj kući koju je sagradio. Kuća ima oko 200 četvornih metara, a nalazi se na parceli od oko 1000 kvadrata. Za Istru je svojedobno rekao da mu se sviđa kako to ondje funkcionira, a kuću je sagradio za obiteljske potrebe bez želje za iznajmljivanjem.

Za glumca i oskarovca Anthonyja Hopkinsa još 2011. godine javno se govorilo da je kupio vilu u okolici Grožnjana. Navodno je to zdanje s 400 metara četvornih koje je gradio njemački poduzetnik A. Dussmann, koji je izjavio da je jednu od njegovih vila kupila zaklada čiji je suvlasnik upravo Anthony Hopkins.

Tamošnji mještani mahom se “kunu” kako su više puta vidjeli slavnog oskarovca u šetnji netaknutom prirodom, a svi redom opisali su ga kao jednostavnog i nasmiješenog čovjeka, ipak povučenog u samotnim šetnjama tim istarskim krajem.

Vikendice poznatih osoba u Istri | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

I pokojni pjevač te kantautor Đorđe Balašević zaljubio se u Istru. Svoju je vezu s Istrom je i opjevao, među ostalim u kultnoj pjesmi “Oprosti mi, Katrin”, a Balašević je odavno sanjao o mirnoj oazi, koju je stvorio u luksuznoj vili od oko 200 kvadrata u Brtonigli.

U 67. godini preminuo kantautor Đorđe Balašević | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vila s bazenom smještena je u blizini prirodnog parka, a slavni je pjevač govorio kako je za sve “kriv” njegov prijatelj Zole, koji je rekao: “Hajdemo mi u Istru, tamo žive vile...”. Đole mu je, kako je svojedobno opisao, odgovorio: “Ma daleko je... Al’ kad već žive, same su krive... I, eto nas”. U Brtonigli je trebao provoditi nekoliko mjeseci u godini, ali nažalost, nije dočekao uživanje s obitelji u njoj. Uz njegovu, na malom brežuljku izvan naselja još je osam luksuznih vila.

Vikendice poznatih osoba u Istri | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Ponosni vlasnik nekretnine u Istri je i bračni par Kekin. Ivana i Mile bijeg od svakodnevnog užurbanog života i nesnosnih gužvi pronašli su na mirnome mjestu jedinstvenog istarskoga krajolika u Momjanu. Renovirana je to tradicionalna istarska kuća s vrlo modernim detaljima, a vilu navodno iznajmljuju.

Popularni pjevač Mile Kekin i njegova odabranica Ivana, saborska zastupnica, posjeduju vilu imena “Volare e cantare” u malome Momjanu. Kuća ima predivan pogled na momjanske šume s jedne strane, a s druge pogled puca na Buje. Impozantno zdanje podignuli su u mirnom okruženju, mjestašcu s malo “duša”, koje ne poznaje preveliku buku automobila i pravu gradsku vrevu, na koju se par naviknuo.

Kuća u vlasništvu obitelji Kekin u Momjanu | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ni jednog centa na vilu nije štedio glazbenik i violončelist svjetskoga glasa Stjepan Hauser, koji ju je sagradio uz more. Raskošna vila s 400-500 kvadrata nalazi se kraj Pule, a i Hauser je, objavljenim fotografijama na društvenim mrežama, dao naslutiti o kakvom je modernom i luksuznom zdanju riječ.

Vila ima više katova, a okružena je morem i predivnom prirodom. Ispred nje je golemi bazen. Nekoliko je puta Hauser izjavio koliko su mu važni mir i bijeg od užurbanog života, a zalasci sunca uz mirno more daju mu upravo ono što treba nakon godina intenzivnog tempa rada - mir.

ARHIVA - 2018. Pomer: Violončelist Stjepan Hauser | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Neraskidivu vezu s Istrom njeguje i glumac te voditelj Tarik Filipović uz suprugu Lejlu. Kamena vila koju je slavni par kupio još prije mnogo godina smještena je u Rakovcima nedaleko od Poreča. To je njihova oaza za odmor, a i susjedi su sretni što pored sebe imaju slavni par. Vila je to s bazenom, a kuću daju i u najam.

Foto: Instagram

Namještena je s posebnom pažnjom uz kombinaciju tradicionalnih i modernih detalja. Prizemlje kuće ima, doznajemo, open space varijantu uz dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom te spavaćom sobom s vlastitom kupaonicom i izlazom na terasu. Na prvom katu su dodatne dvije spavaće sobe s kupaonicama, a jedna soba ima balkon s prekrasnim pogledom na zelenilo i more.

Vikendice poznatih osoba u Istri | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Čini se da bi se i pjevač Zdravko Čolić mogao uskoro “useliti”. Naime, još prije nekoliko godina, prema pisanju medija, jedan od najpoznatijih pjevača s područja bivše Jugoslavije kupio je stan u okolici najvećeg istarskoga grada - Pule. Čola je odabrao stan u jednoj od zgrada u marini Veruda.

Pogled je nevjerojatan s obzirom na to da je riječ o stambenom kompleksu smještenom na brdu iznad marine, a čak i s nižih katova vide se more i brodice. Riječ je o jednom od skupljih projekata u Puli u novije vrijeme, a projekt uključuje pet zgrada s pogledom na morsko plavetnilo.

Koliko je popularno imati nekretninu u Istri, govori podatak da sve više javnih osoba iz raznih domena života želi u “Provansu” zvanu Istra. Istra je za sve njih “Terra Magica” i svatko je iz svojeg razloga odabrao upravo taj poluotok, mjesto na kojem se sljubljuju čisto more i prirodne ljepote.

Foto: Sasa Miljevic

I Mirko Filipović, bivša zvijezda mješovitih borilačkih vještina, popularni Cro Cup, posjeduje nekretninu u Puli, i to već godinama. Ima moderno zdanje s bazenom. Popularna glazbenica, bivša pjevačica Colonije, koja sad nastupa kao Indira Forza, također je vlasnica nekretnine u Istri, točnije na fažanskom području.

Poznati na modnoj reviji Matije Vuice u dvorcu Trakošćan | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Njezina ljubav prema tom pitoresknom ribarskome mjestašcu toliko je jaka da često u Istri provodi godišnji odmor te pronalazi inspiraciju za svoj rad. Pjevačica je nekretnine s nekoliko apartmana kupila s bivšim suprugom. Prodali su tri apartmana u Fažani, a u njezinu su vlasništvu još dva.