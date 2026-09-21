Poznati pjevači djeci pripremili spektakl: Premijera mjuzikla 'Zalutali u bajci' već rasprodana

Manuela Svorcan i Bojan Jambrošić ponovno su udružili snage u novom glazbeno-scenskom spektaklu za najmlađe 'Zalutali u bajci' koji će premijerno biti izveden 3. listopada 2026. u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskog.

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U središtu priče su Kralj i Kraljica koji publici otkrivaju kako je izgledala Kraljeva prva velika avantura, još iz vremena dok je bio mladi Princ u potrazi za Trnovom Ružicom. Na putu ga čekaju dobro poznati junaci, ali u sasvim novim i duhovitim izdanjima – među njima pomaknuta Crvenkapica, influencerica Matovilka i zla vještica koja možda ipak nije toliko zla. Tekst potpisuje Igor Weidlich, režiju Robert Bošković, a iza projekta stoji B GLAD Produkcija.

- Predstava je jako zabavna i edukativna za djecu. S nama će moći plesati i pjevati, a pritom i nešto naučiti. U novoj se predstavi spominje puno likova iz bajki, a mnogi će se od njih i pojaviti. Neću otkrivati tko sve, ali definitivno će biti i nekih poveznica s predstavom ‘Mi o vuku’, koju igramo već sedam godina i koju ćemo, sigurna sam, nastaviti igrati uz ovu novu predstavu. Baš se jako veselimo! - kaže Manuela Svorcan.

'Zalutali u bajci' zamišljena je kao interaktivna predstava s originalnim songovima, puno humora i plesa.

- Princa će na njegovu putu dočekati svakakve pustolovine i avanture iz kojih će jako puno naučiti, ali definitivno će se morati malo i pomučiti, kako to obično u životu biva. U priči se pojavljuju brojni likovi iz bajki, kao i mnoga poznata mjesta na koja smo navikli iz bajki. Cijela je predstava puna interakcije – djeca će se s nama moći smijati, plesati, zabavljati i aktivno sudjelovati u predstavi. Sigurna sam da će je poželjeti pogledati i drugi put! - dodaje Manuela.

Poznata glumica, pjevačica i radijska voditeljica u novom mjuziklu ima i dvostruku kreativnu ulogu – uz to što igra jednu od glavnih uloga, zadužena je i za koreografiju.

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- Sretna sam što, osim uloge u novoj predstavi, imam i ulogu koreografa. Osjećam se uzbuđeno i super mi je cijeli proces promatrati malo i izvana. Naravno, kada igram, odnosno kada sam i sama na probama, nije uvijek jednostavno istovremeno biti u obje uloge. Definitivno mi olakšava to što mi je Bojan partner jer znam da s plesom nema problema. Lijepo mi je kreativno se izražavati na taj način, a svaku njegovu sugestiju objeručke prihvaćam jer znam da razmišlja, ako ne slično, onda gotovo jednako kao i ja. U tom se segmentu jako dobro nadopunjujemo - govori Manuela.

I Bojan Jambrošić u novom mjuziklu nije samo glumac, nego poptisuje i sve songove. Iza sebe već ima više od šezdeset pjesama za djecu, nastalih za kazališne predstave i njegov serijal Jojo i prijatelji, a i ovoga puta cilj mu je bio napraviti glazbu koju će zajedno pamtiti i djeca i roditelji.

Foto: PROMO

- Naučio sam da djecu ne treba podcjenjivati: pjesma im treba biti bliska i pamtljiva, ali istodobno može biti glazbeno zanimljiva i bogata. Kad pišem za mjuzikl, razmišljam i o odraslima koji će sjediti pokraj njih. Najdraže mi je kad nakon predstave vidim da i roditelji znaju riječi i pjevaju s nama. Zato ne razmišljam toliko o tome je li teže pisati za dijete ili odraslu osobu, nego tražim pjesmu koja će ih sve ponijeti - kaže Jambrošić.

'Zalutali u bajci' tako spaja humor, glazbu, ples i poznati svijet bajki s pričom o odrastanju, upornosti, prijateljstvu i tome kako svatko može postati junak vlastite priče.

Foto: PROMO

Nakon rasprodane premijere u Lisinskom, na programu su još dvije izvedbe – 11. listopada u KD Vatroslava Lisinskog u Zagrebu te 17. listopada u Lori u Splitu, u sklopu programa Teatar uz more.