Poznati prvi izvođači na Ultra Europe festivalu 2020. godine

Poznata su imena prvih devet zvijezda elektroničke glazbe koji će nastupiti na osmom izdanju festivala Ultra Europe idućega ljeta u Splitu, u Parku mladeži od 10. do 12. srpnja, objavili su organizatori festivala.

Za sada se zna da će nastupiti Afrojack, Armin Van Buuren, David Guetta, DJ Snake, Galantis, Marshmello, Pendulum Trinity, Richie Hawtin i Steve Aoki, a to je samo početak, kažu organizatori.

Najavili su da će u danima koji slijede biti otkriveno još puno poznatih imena i pokoje iznenađenje koje će još jednom izdvojiti festival Ultra Europe od ostalih.

- Za one nestrpljive, koji ne mogu dočekati ljeto i odbrojavaju dane do dolaska u Split, objavljeni je filmski podsjetnik na najdirljivije i najveličanstvenije trenutke prošlogodišnjeg festivala na splitskom stadionu Park mladeži. U raskošnom filmu, nastalom u produkciji Final Kida, prvi se put prikazuju i Zagreb kao i brojne druge bajkovite hrvatske lokacije", poručuju organizatori festivala.

Prošlogodišnji Ultra Europe, koji je nakon niza godina na Poljudu prvi put održan u Parku mladeži, bio je, po ocjenama organizatora, najbolji do sada.

Joe Bašić je u ime organizatora nakon završetka festivala izjavio novinarima da je stadion Park mladeži bio pun pogodak, te da su dnevno prodavali po 40.000 karata.

- Sretni smo i ponosni što smo dočekali milijuntog gosta, a sve slike iz Splita koje smo puštali u svijet donijele su velike pohvale, pa se 2020. godine može očekivati još veće izdanje Ultra Europe festivala u Splitu - poručio je Bašić.

Lanjsko izdanje festivala otvorio je legendarni David Guetta, a nastupili su i Swedish House Mafia , Above & Beyond, Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Carl Cox, The Chainsmokers, DJ Snake, Dubfire, Jamie Jones, Joseph Capriati, Maceo Plex, Marco Carola, Gud Vibrations, Rezz, Rezz, Richie Hawtin, Sasha & Nic Fanciulli i Steve Aoki.

