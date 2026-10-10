Severina, Parni Valjak, Lorena i mnogi drugi, uputili su pozdrav preminulom Goranu Baretu
Poznati se opraštaju od Bareta: 'Tvoje pjesme ostat će s nama. Za takve vrijeme ne postoji'
Od legendarnog rockera Gorana Bareta, koji je preminuo u 62. godini života, opraštaju se mnoge slavne osobe, a među njima i Severina koja je na svom Instagram storyju podijelila snimku Baretove izvedbe pjesme 'Sunce više ne izlazi' iz HRT-ove emisije 'A strana'.
- Neka ti je laka zemlja, napisala je kratko Severina uz emotikon slomljenog srca.
'Sunce više ne izlazi' je Baretova obrada hita 'The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore)' Frankija Vallija, za koju je Bare sam napisao stihove. U showu 'A strana' Bare je nastupio 2019. godine.
Svoje izraze sućuti uputili su i iz benda Parni valjak.
- Hvala na svemu, Bare, počivao u miru. Sućut obitelji i cijelom bendu, napisali su. Uspomenu na Bareta podijelio je i rukometaš Vlado Šola koji je objavio staru snimku na kojoj s Baretom dijeli pozornicu uz pjesmu 'Budi ponosan'.
- Bare, bila mi je čast dijeliti pozornicu i imati ovu uspomenu s tobom. Neizmjerno te cijenim i volim kao čovjeka i kao umjetnika. Tvoj glas, tvoje pjesme i tvoja duša ostat će zauvijek među nama. Počivaj u miru, legendo. Za takve kao što si ti vrijeme ne postoji. Rock'n'roll ne umire, napisao je Šola.
Pjevačica Lorena na svom je Instagramu podijelila fotografiju Bareta i Dine Dvornika iz mlađih dana i popratila ju pjesmom 'Put ka sreći'. Viktorija Rađa objavila je zajedničku fotografiju s Baretom uz emotikon srca.
Podsjetimo, legendarni frontmen Majki i jedan od najprepoznatljivijih rock glazbenika na ovim prostorima, preminuo je u 62. godini života. Tijekom višedesetljetne karijere ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni, a svojim osebujnim glasom i sirovim emocijama obilježio je generacije slušatelja. Iza sebe je ostavio niz bezvremenskih pjesama koje su postale klasici hrvatskog rocka.
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