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ODLAZAK ROCKERA

Poznati se opraštaju od Bareta: 'Tvoje pjesme ostat će s nama. Za takve vrijeme ne postoji'

Piše 24sata,
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Poznati se opraštaju od Bareta: 'Tvoje pjesme ostat će s nama. Za takve vrijeme ne postoji'
Foto: MARIO POJE
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Severina, Parni Valjak, Lorena i mnogi drugi, uputili su pozdrav preminulom Goranu Baretu

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Od legendarnog rockera Gorana Bareta, koji je preminuo u 62. godini života, opraštaju se mnoge slavne osobe, a među njima i Severina koja je na svom Instagram storyju podijelila snimku Baretove izvedbe pjesme 'Sunce više ne izlazi' iz HRT-ove emisije 'A strana'.

- Neka ti je laka zemlja, napisala je kratko Severina uz emotikon slomljenog srca. 

Foto: Instagram

'Sunce više ne izlazi' je Baretova obrada hita 'The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore)' Frankija Vallija, za koju je Bare sam napisao stihove. U showu 'A strana' Bare je nastupio 2019. godine.

Svoje izraze sućuti uputili su i iz benda Parni valjak.

- Hvala na svemu, Bare, počivao u miru. Sućut obitelji i cijelom bendu, napisali su. Uspomenu na Bareta podijelio je i rukometaš Vlado Šola koji je objavio staru snimku na kojoj s Baretom dijeli pozornicu uz pjesmu 'Budi ponosan'.

- Bare, bila mi je čast dijeliti pozornicu i imati ovu uspomenu s tobom. Neizmjerno te cijenim i volim kao čovjeka i kao umjetnika. Tvoj glas, tvoje pjesme i tvoja duša ostat će zauvijek među nama. Počivaj u miru, legendo. Za takve kao što si ti vrijeme ne postoji. Rock'n'roll ne umire, napisao je Šola. 

Pjevačica Lorena na svom je Instagramu podijelila fotografiju Bareta i Dine Dvornika iz mlađih dana i popratila ju pjesmom 'Put ka sreći'. Viktorija Rađa objavila je zajedničku fotografiju s Baretom uz emotikon srca. 

Foto: Instagram

Podsjetimo, legendarni frontmen Majki i jedan od najprepoznatljivijih rock glazbenika na ovim prostorima, preminuo je u 62. godini života. Tijekom višedesetljetne karijere ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni, a svojim osebujnim glasom i sirovim emocijama obilježio je generacije slušatelja. Iza sebe je ostavio niz bezvremenskih pjesama koje su postale klasici hrvatskog rocka.

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