Poznati se opraštaju od sina Cindy Crawford: Tuguju i Paris Hilton te Brooklyn Beckham...

Vijest o iznenadnoj smrti 27-godišnjeg Presleyja Gerbera, sina proslavljenog supermodela Cindy Crawford i poznatog poduzetnika Randea Gerbera, šokirala je mnoge. Mladi model preminuo je u rehabilitacijskoj ustanovi nakon dugogodišnje borbe sa zlouporabom supstanci, napadajima panike i ozbiljnim problemima s mentalnim zdravljem. Iako vlasti još uvijek čekaju službene rezultate obdukcije, obitelj je izdala kratko priopćenje u kojem su potvrdili tragičnu vijest. Odmah nakon službene potvrde, brojni prijatelji i poznanici počeli su dijeliti svoja sjećanja i izraze sućuti na društvenim mrežama.

Brooklyn Beckham, sin Davida i Victorije Beckham, oglasio se na svom Instagram profilu kako bi odao počast tragično preminulom prijatelju. Uz zajedničku fotografiju na kojoj poziraju, Beckham je izrazio svoju duboku tugu zbog ovog velikog gubitka.

"Tako sam slomljen. Presley, bio si najljubazniji i jako ćeš nam nedostajati x volimo te", napisao je Beckham u svojoj emotivnoj objavi.

Foto: instagram

Njemu su se brzo pridružile i druge zvijezde koje su bile bliske s mladim Gerberom. Nasljednica Paris Hilton također je podijelila svoje misli, navodeći kako je potpuno slomljena i da jednostavno ne može povjerovati da je situacija stvarna. U svom dirljivom oproštaju opisala ga je kao iznimno osjetljivu i predivnu osobu.

"Presley, bio si tako predivna duša. Tako sladak, osjetljiv, ljubazan i iskren. Bilo mi je jako stalo do tebe i nedostajat ćeš mi više nego što riječi mogu opisati. Imao si tako nježno srce i bilo je nešto tako posebno u tebi što je svatko tko je imao sreće poznavati te mogao osjetiti. Nadam se da si znao koliko si bio duboko voljen i koliko je ljudima bilo stalo do tebe. Moje srce je uz cijelu tvoju obitelj u ovo nezamislivo vrijeme. Počivaj u miru, prijatelju. Volim te zauvijek. Tako ćeš nam duboko nedostajati", poručila je Hilton putem društvenih mreža.

Foto: instagram

Podsjetimo, medicinski istražitelj okruga Los Angeles potvrdio je u nedjelju da je 27-godišnjak preminuo dok je boravio na liječenju u centru za rehabilitaciju. Njegova smrt stavila je u fokus tešku i dugotrajnu bitku koju je vodio godinama. Presley nikada nije skrivao svoje probleme s ovisnošću i anksioznošću od javnosti, o čemu je ranije ove godine i sam vrlo javno i direktno progovorio.

U ožujku je na Instagramu objavio da se podvrgava eksperimentalnom tretmanu ibogainom u klinici u Meksiku. Ibogain je psihoaktivni alkaloid dobiven iz kore korijena afričkog grma Tabernanthe iboga. Stručnjaci ga eksperimentalno koriste za ublažavanje teških simptoma apstinencijske krize i snažne žudnje za supstancama poput alkohola, opijata i kokaina. Istraživači diljem svijeta također provode opsežne studije o njegovom potencijalu za pomoć pacijentima koji pate od teškog oblika posttraumatskog stresnog poremećaja.

Foto: Insagram/screenshot

Kako bi pomogao drugima koji se svakodnevno suočavaju sa sličnim teškim bitkama, Presley je na svom profilu pokrenuo poseban serijal pod nazivom Ponedjeljci za mentalno zdravlje. Tijekom prosinca prošle godine, u jednom od svojih videa detaljno je objasnio koje je točno lijekove uzimao za kontroliranje anksioznosti i učestalih paničnih napada. Otvoreno je govorio o teškim životnim situacijama i gubicima koji su ostavili dubok trag na njegovoj psihi, pokušavajući svojim primjerom destigmatizirati mentalne bolesti u društvu.

*uz korištenje AI-ja



