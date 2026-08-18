Poznati se opraštaju od Vedrane Rudan: 'Imala je mozak i muda daleko veća od mnogih...'

Vedrana Rudan preminula je nakon teške bolesti, a iza sebe je ostavila desetljeća kolumni, knjiga i javnih istupa po kojima je bila poznata daleko izvan Hrvatske. O bolesti je posljednjih godina govorila jednako otvoreno kao i o svemu drugome, često uz svoj prepoznatljiv crni humor. Od nje se sad opraštaju brojni kolege i poznati.

Rudan je u ožujku 2025. gostovala kod Aleksandra Stankovića u emisiji 'Nedjeljom u 2', gdje je bez zadrške govorila o teškoj bolesti, liječenju, smrti i želji za eutanazijom.

- Sjećat ćemo je se kao neustrašive i lucidne žene! Imali smo čast raditi više intervjua, među njima i onaj posljednji prošle godine u kojem je govorila o smrti. Hvala joj na svemu, posebno na hrabrosti i ljubavi! Vedrana <3 - poručili su iz emisije 'Nedjeljom u 2', gdje je odradila svoje posljednje TV gostovanje.

- Čuli smo se prije mjesec dana uz njezinu poruku: "Sve smo ih zajebali zadnjim intervjuom, ja nikako da umrem!" Vedrana - napisao je Stanković.

Od književnice se oprostila i Ida Prester, koja je u svega nekoliko riječi sažela ono po čemu će je mnogi pamtiti.

- Rijedak talent i rijetka hrabrost. Bas ce nedostajati - napisala je.

Oprostio se i glazbeni kritičar Anđelo Jurkas.

- Umrla je Vedrana Rudan ili kako bi sama rekla ošla u pi*ku milu materinu konačno više što dalje od ove poltronske nacinacionalističke gnjileži bez signala, mozga, logike, pameti. Sjahala s ku*ca više svima kojima je išla nakit. U. Područje. Bez. Signala. Književnica, novinarka, kolumnistica i aktivistica, majstorica PR-a za sebe ili se, jezičava, lajava, zabavna više manje, ona o kojoj kolaju priče kakva je privatno ili nije, voliš je ili ti ide na živce sve je bilo legitimno, ali se teško bilo ne odrediti - napisao je.

- Ženska refleksija i komba Igora Mandića, Blogera Kruleta i Bore Dežulovića cca Feralka po leksiku koja nikad nije tamo spadala bit će najbliže onome i roli koju je igrala u javnom prostoru dok su je zvali po mainstream medijima. Ženska s itekakvim mozgom i mudima daleko većim od gro muškića i smokića kojima je išla na ku*ac. Performansi kod Stankovića, gostovanja na Novoj TV talk fun showovima, ono strpavanje u džep Vučića na jednoj od srpskih TV, bilo je raznih demonstracija medijske moći njena jezika - nastavio je.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ono što mrziš kod šupaka koji su joj prigovarali vulgarnost je nesposobnost uočavanja činjenice kako njeni i bilo čiji vulgarizmi nisu ništa drugo do li najnježniji komplimenti spram vulgarnosti pojava osoba i postupaka koje se psjue, samo licemjeri pi*ku i ku*ac čuju kao vulgarne, a pritom zanemarujući koliko je odurno vulgarno čuti svaki intervju tipova krcatih floskula a la Predsjednik/Predsjednica i Predsjednik Vlade, kolege autori i autorice po medijsko knjiškim kružocima koji su Rudanici nerijetko bili mete. Poslije Mirjane Krizmanić na drugom području rijetko žestoka i pamtljiva figura kojoj baš i nisu nalazili mjeru - dodao je.

- Da si život potrošio samo na to da si išao na kurac šupcima, vladajućima, oporbama, feminizmu, nacionalizmu, šovinizmu, estradizmu i raznim inim izmima već si ga dobro potrošio. A Vedrana ga je fino trošila. Štogod moralisti i pseudointelektualci i nacionalisti mislili o njoj s njom imaš ili nemaš trenutak I jedino što vrijedi za stvarno poznati osobu je privatni kontakt mimo svih ovih velikih znanja medija.

- Davno kao mulac radiš intervju povodom prvih joj knjiga "Uho grlo nož" i "Ljubav na posljednji pogled" pa joj je bilo fora kad joj ideš u križ i pitaš fol neugodna pitanja koja drugi poltroni wannabe novinari ne pitaju, tad je bila najbritkija i osmijeh joj se s ruba usana nazire jer skužiš da je zabavlja kad nema podilaženja. To je definicija imat muda. Za razliku od svih ovih koji su danas od nje odahnuli jer jedna manje koja im je išla na ku*ac. Njoj je svakako bitno lakše nego njima. Vedrana The Rudan. Svaka joj čast za svaki dah. I poslije - zaključio je.