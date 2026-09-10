Poznati tata i sin stižu u seriju 'Specijalisti Zagreb': Zajedno pecamo, a skupa smo i glumili

Nova RTL-ova serija 'Specijalisti Zagreb' ovaj je tjedan krenula s prikazivanjem, a gledatelji su mogli pratiti napeto rješavanje prvih dvaju slučajeva policijskog tima sa zagrebačkih ulica. Već idući ponedjeljak u 20.15 i 21.15 sati čekaju ih nove dvije epizode, a u jednoj od njih u gostujućim ulogama pojavit će se glumci Franjo i Martin Kuhar.

U novoj epizodi 'Specijalista Zagreb' Kuhari će utjeloviti vlasnike pumpe i praonice oko kojih se vrti aktualni slučaj, a zanimljivo je kako će i u seriji utjeloviti – tatu i sina!

Foto: RTL

- To me jako veseli! Zahvaljujem ovim putem produkciji što su primijetili tu sličnost... Moj tata i ja toliko sličimo jedan drugome, do te mjere da se i moja majka zna s leđa zamijeniti - ističe 30-godišnji Martin Kuhar i otkriva kako je dijeliti scenu s tatom,

- On je, prije svega, jedan veliki profesionalac, uvijek točan, precizan, uvijek savršeno zna tekst, što nekad nije lagano kolegama koji malo 'brljave' s tekstom, jer on uvijek dođe zapet ko puška i spreman. Veliki je štreber, ali to je odlično jer se u potpunosti možeš osloniti na to da će replika od početka do kraja biti izgovorena onako kako treba.

Tati i sinu ovo nije prvi put da igraju u zajedničkim projektima. Prije nekoliko godina našli su se skupa na setu jedne domaće serije, surađivali u Glumačkoj družini Histrion, ali i u predstavama zagrebačkog HNK, u kojem je cijenjeni Franjo Kuhar prvak drame.

Foto: RTL

- Prvi put kad smo radili skupa u Histrionima, on se, naravno, onako malo roditeljski i zaštitnički postavio prema tome svemu, ali imali smo razgovor u kojem sam mu objasnio da sam i ja sada školovani umjetnik i da moram biti odgovoran za svoje postupke i posljedice koje mogu biti dobre ili loše, ali moraju biti moje. Dogovorili smo se da je to ispravno - priča Martin koji kao spužva upija sve savjete svog iskusnog oca:

- Nedavno smo imali situaciju da smo doma skupa vježbali jedan tekst. Naravno da ću ja uvijek prihvatiti neko njegovo rješenje i njegov savjet jer on doista i je moj glumački uzor. Svi nešto raspravljaju o tim uzorima – moj glumački uzor je moj tata, to je jasno ko dan! On je za mene najbolji glumac svih vremena! I definitivno je najbolje čitao priče i bajke od svih glumaca ikada!

Foto: RTL

Baš kao tata, i Martin je završio Glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a kako kaže, odabir upravo na ovaj posao pao je u gimnaziji kad se upoznao s kemijom, fizikom i matematikom te shvatio da to nikako nije za njega. Uz to, njegov talent prepoznala je i potaknula profesorica hrvatskoga pa je tako četiri godine zaredom branio boje škole na državnom natjecanju LiDraNo.

No još od ranog djetinjstva, ističe Martin, jako je volio činjenicu što je njegov tata glumac. Pamti svoje dječje igre i trčkaranja po hodnicima HNK, kada bi inspicijent upalio svjetla bine samo za njega, a oružar mu pokazivao mačeve, buzdovane i ostale rekvizite.

Foto: RTL

- Pamtim nogometne utakmice koje su se održavale kod mene doma u dvorištu, koje su igrali Vedran Mlikota, Alen Šalinović, Zlatko Vitez, Žarko Potočnjak i ostala tatina ekipa. Glumcima je bilo vrlo zabavno igrati se sa mnom, znali su se spustiti na taj dječji nivo, i još dodatno raspiriti moju maštu i imaginaciju. To su bili neki genijalni momenti! Ljudi me uvijek pitaju: kako je tebi to tako jednostavno? A ja se sjećam Gorana Višnjića koji mi je bio doma kad sam imao sedam godina. Oni su za mene samo ljudi, jako zabavni ljudi, koji jako dobro slušaju i s kojima možeš puno razgovarati - priča sa smiješkom mladi glumac.

A kad se ugase kamere i svjetla pozornice, Franjo i Martin slobodno vrijeme najradije provode u ribolovu i lovu na pastrve.

- Ispod kuće u kojoj sam se ja rodio i odrastao, na tom jednom mjestu gdje živi šest generacija Kuhara, tu teče potok Reka u kojem više nema potočnih pastrva, ali je ostala uspomena na moje 'tomsawyersko' djetinjstvo' u kojem smo lovili ribe, žabe, rakove. Sada nas dvojica putujemo po Hrvatskoj, najviše po Gorskom kotaru i Dalmaciji. Tata jako voli i vinogradarstvo i poljoprivredu, ja volim brati gljive, planinariti, kuhati, kao što mi i samo prezime kaže - šali se Martin.

Foto: RTL

Zajedničko vrijeme nosi bezbroj tema za razgovor i jednako toliko životnih savjeta te onaj jedan koji Martin od svog tate čuje najčešće: „Uvijek pjevaj i budi dobre volje!“

A hoće li poznati tata i sin u 'Specijalistima Zagreb' biti junaci ili negativci i što im se sve sprema, ne propustite pogledati u ponedjeljak u 20.15 i 21.15 sati na RTL-u. Nove epizode dostupne su 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.