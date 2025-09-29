Poznato tko će nastupiti 2026. na poluvremenu Super Bowla!

Nakon ovogodišnjeg iznimno uspješnog showa Kendricka Lamara u poluvremenu Super Bowla, poznato je tko će iduće godine preuzeti ulogu izvođača na jednom od najiščekivanijih događaja. Prilikom jučerašnje utakmice Green Bay Packersa i Dallas Cowboysa, Nacionalna nogometna liga (NFL) i Apple Music, objavili su vijest kako će 8. veljače iduće godine na završnoj utakmici sezone nastupiti latino zvijezda Bad Bunny.

Foto: Emily Curiel

Iako mu ovo neće biti prvi put na pozornici Super Bowla, budući da se 2020. godine kao gost pridružio Shakiri i Jennifer Lopez na njihovom legendarnom nastupu, Bad Bunny u svojoj je izjavi rekao kako ono što osjeća nadilazi njega samoga te da je njegov budući nastup: 'Za one koji su bili ovdje prije mene i pretrčali bezbroj jardi kako bih ja mogao ući i postići touchdown... Ovo je za moj narod, moju kulturu i našu povijest.' Osim njega, imena o kojima se šuškalo prošlih mjeseci kao potencijalnim izvođačima za ovaj spektakl uključivala su i Taylor Swift, Adele, Jay Z-a, Miley Cyrus, BTS-a i Metallicu.

Bad Bunny ove se godine već proslavio šestim studijskim albumom Debí Tirar Más Fotos, a kao glumac se pridružio Adamu Sandleru i Travisu Kelceu u filmu 'Happy Gilmore 2'. Uz to, okušao se i kao voditelj u premijernoj epizodi 51. sezone showa Saturday Night Live. Također je zanimljivo napomenuti kako je tijekom ovog ljeta njegova rezidencija No Me Quiero Ir de Aquí iznimno pridonijela gospodarstvu Portorika sa stotinama milijuna dolara.

Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Ovaj 31-godišnja globalna zvijezda, pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, rođena je u Almirante Suru, odnosno predgrađu Vegalte u Portoriku. Unatoč tome što je odrastao u radničkoj obitelji te studirao komunikologiju, u slobodno se vrijeme bavio snimanjem pjesama koje je objavljivao na platformi SoundCloud. Njegov prvi veliki hit, 'Diles', privukao je pažnju Dj Luiana koji je potaknuo potpisivanje ugovora s label Hear This Music, što je Bad Bunnyja plasiralo među najveće zvijezde tzv. latino trapa. Prvi album X 100PRE objavio je 2018., a 2020. godine objavio ih je čak tri: HLQMDLG, Las Que No Iban a Salir i El Último Tour del Mundo, prvi album na španjolskom jeziku koji se našao na vrhu Billboardove ljestvice 200.

Za svoju je glazbu dobio mnoge nagrade poput Grammya i Latin Gramya, a pojavio se i u poznatoj seriji 'Narcos: Mexico' te u filmu 'Bullet Train'. Osim toga, poznat je po svom osebujnom šarenom stilu te otvorenim stavovima prema političkim i rodnim temama.