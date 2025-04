Poznato tko je sve nominiran za ulazak Kuću slavnih rock and rolla: Cyndi Lauper, Joe Cocker...

Voditelj "American Idola" Ryan Seacrest objavio je nominirane za 2025. godinu tijekom ABC-jeve glazbene emisije u nedjelju. Među ostalim izvođačima odabranima za Rock Hall u Clevelandu su engleska rock skupina Bad Company, hip-hop sastav Outkast, rock i blues pjevač Joe Cocker te garage rock duo The White Stripes.

Svečanost će se uživo prenositi na Disney+ iz Los Angelesa 8. studenog.

Nominirane umjetnike odabrali su obožavatelji i stručnjaci iz glazbene industrije. Da bi ispunjavali uvjete, umjetnici moraju imati objavljenu svoju prvu komercijalnu snimku prije najmanje 25 godina.

Pjevač i plesač, sada 83-godišnji Checker, poznat je po popularizaciji raznih plesnih stilova, uključujući twist i limbo u 1960-ima.

Bad Company okupio se 1973. godine i snimio hitove poput "Feel Like Makin' Love" s istoimenog albuma "Bad Company".

Britanski pjevač Cocker dospio je na glazbene ljestvice pjesmama poput "You are So Beautiful" i "Up Where We Belong" s Jennifer Warnes, a poznat je po legendarnoj obradi pjesme Beatlesa "With a Little Help from My Friends" izvedenoj na Woodstocku.

Lauper, 71, istaknula se 1980-ih, tijekom vrhunca glazbenih spotova, svojom šarenom kosom i odjevnim kombinacijama te optimističnim pjesmama poput "Girls Just Wanna Have Fun".

Soundgarden, dio grunge rock scene u Seattleu 1990-ih, predvodio je Chris Cornell, čiji se život završio suicidom 2017. godine.

"Hej Ya!" Bend Outkast osnovali su Big Boi i Andre 3000 u Atlanti 1992. godine. The White Stripes iz Detroita predvodili su ponovni porast garažnog rocka u 2000-ima.