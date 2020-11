Poznatu novinarku napao na Ilici: 'U šoku sam, zaletio mi se s leđa. Imao je kod sebe i škare'

Otrčao je kroz dvorište, a prilikom susreta mi je polomio kišobran. Vjerojatno bi me, da ga nisam imala, udario. Iako sam bila u čizmama s visokom potpeticom, potrčala sam za njim, opisala je Malenica dramu

<p>Novinarka i članica Vijeća za elektroničke medije, <strong>Anita Malenica </strong>(51), našla se na meti lopova u četvrtak u 18.30 u Ilici u Zagrebu. Muškarac se zaletio, istrgnuo joj torbicu s novcem, dokumentima i mobitelom te otrčao dalje niz ulicu. </p><p>'Pri njegovom bijegu s mjesta događaja oštećena je prolaznicima dala do znanja da je žrtva kaznenog djela tražeći pomoć u hvatanju, na što su odreagirali građani, sustigli ga i zajedno zadržali do dolaska policije. Osumnjičeni je po dolasku policije na mjesto događaja priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje', izvijestila je Policijska uprava zagrebačka. </p><p>Počinitelj je navodno državljanin Kosova te je u vrijeme napada bio bez dokumenata. Sve je krenulo nakon što je Malenica parkirala automobil u dvorištu nadomak kazališta Kerempuh i počela hodati po Ilici. Razgledavala je pritom izloge te je kod kućnog broja 24 proživjela dramu, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/poznata-novinarka-na-ilici-dozivjela-osobnu-dramu-zaletio-mi-se-s-leda-i-iz-ruku-mi-uzeo-torbicu-15033725" target="_blank">Jutarnji list</a>. </p><p>- Još sam u šoku. Bila je to drama prije komedije. Umjesto premijernog gledanja 'Hrvatski put ka sreći' Bobe Jelčića u Kerempuhu, završila sam u I. policijskoj postaji kao žrtva krađe. S leđa mi se zaletio muškarac, star između 40 i 50 godina, te mi je istrgnuo iz ruku malu šljašteću zlatnu torbicu koju sam dobila na poklon. Otrčao je kroz dvorište, a prilikom susreta mi je polomio kišobran. Vjerojatno bi me, da ga nisam imala, udario. Iako sam bila u čizmama s visokom potpeticom, potrčala sam za njim vičući: 'Vrati mi mobitel'. U pomoć mi je priskočio mladi Britanac koji me vidio kako unezvijereno trčim i vičem, i koji je zaustavio napadača, no ipak mu se nekako dalje izmigoljio iz ruku te otrčao kroz park po stepenicama koje vode na Štros. I tu su priskočila u pomoć još trojica mladića, koji su lopova uspjeli sustići te ga dovesti do mene - rekla je Malenica za Jutarnji list. Dodala je kako je policija došla brzo, za manje od deset minuta. </p><p>- Kod njega su našli škare i sad kad vrtim film, mogao je njima nekog još i ozlijediti. Počinitelj, koji je bio vrlo dobro odjeven, cijelo vrijeme je vikao da mu je slabo, a kasnije smo shvatili da nema dokumente i da je s Kosova - ispričala je novinarka za Jutarnji list. Zahvalna je da nitko nije stradao, a kaže kako su svi zbog epidemioloških mjera nosili maske pa se lopov nije isticao. </p><p> </p>