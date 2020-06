'Pratim te - ne pratim te': Seve više ne želi pričati o Igoru Kojiću

Severina i Igor nisu podnijeli papire za razvod braka, ali 'ratuju' na Instagramu. Kao ljute srednjoškolke brišu zajedničke fotke, prestaju se pratiti, prepucavaju se...

<p><strong>Severina Kojić</strong> (48) suradnicima ne priča o suprugu <strong>Igoru Kojiću</strong> (32). Fokus joj je na 8-godišnjem sinu, kojega je nedavno vidjela u Zagrebu nakon nekoliko tjedana. Samo o njemu priča.</p><p>- Seve i Igor nikad se nisu svađali pred nama, a često je bio s nama na probama. Bila je to teška idila. Na ručku u restoranu sjedili bi jedno na drugom i hranili se. Ali jednom kad se Seve u dvije godine naljuti poprilično je zaj...... Tad je bolje bježati od nje - kaže nam suradnik pjevačice.</p><p>Seve i Igor nisu podnijeli zahtjev za rastavom braka. Pjevačica je Igora na njegovoj društvenoj mreži prozvala da su njegovi roditelji <strong>Dragan Kojić Keba </strong>(59) i supruga <strong>Olja</strong> krivi za njihovu svađu. "Molim te, mene izuzmi iz toga", napisala je Seve Igoru. Igor je, naime, prvotno objavio fotomontažu na kojoj ih Sevin bivši partner<strong> Milan Popović</strong> (55) promatra iz grmlja. Prozvao je medije i napisao: "Generalni pokrovitelji mojega braka, iz pouzdanih šumskih izvora", na što mu Seve nije ostala dužna. Nakon tog obračuna na Instagramu prestali su se pratiti.</p><p>No u ponedjeljak je opet došlo do obrata pa su se opet zapratili. Kako se i prije šuškalo da im je brak u ozbiljnoj krizi, a ni jedno ni drugo o tome nisu htjeli govoriti, čekalo se hoće li možda Keba reći nešto na tu temu. No i on je "uzeo" zavjet šutnje.</p><p>Kako doznajemo od srpskih kolega, Keba novinarima ne odaje Severinine i Igorove tajne. Ali iako o njima neće pričati, kad je cijela situacija "otišla na kvasinu", nije problem zaključiti.</p><p>Problem je nastao jer je, kažu izvori iz Srbije, "Seve glumila gazdaricu u kući Kojića". Seve je, naime, gotovo mjesec dana provela kod Kojića u Beogradu u elitnom kvartu, na Bežanijskoj kosi. U Srbiju je došla kako bi vidjela sina koji je bio kod oca Milana Popovića. Kako doznajemo, između pjevačice i Kojića s vremenom su rasle tenzije. Navodno su se prvotno posvađali oko bazena, koji je Seve htjela preurediti kako bi se naslikavala za Instagram. Ali kako je vrijeme krize pa Keba ne nastupa, odlučeno je da preuređenje bazena, kad već imaš sasvim pristojan ispred kuće, definitivno nije prioritet.</p><p>Dio susjeda ispričao je kako je iz kuće u elitnom kvartu često dolazila i buka. Nisu Keba i Seve pjevali na karaokama i tako smetali susjedima, nego su svađe postajale sve češće i sve glasnije. Beogradom kruži i priča kako je Seve u afektu i nasrnula na Igora i Kebu, pa je nakon sukoba autom izletjela kroz zatvorenu kapiju. Tad ju je policija zatekla kako krši policijski sat, zbog čega su joj napisali kaznu u iznosu od oko 3230 kuna. Seve se nakon toga vratila u Zagreb u svoj dom na Kozjaku, gdje je dva tjedna bila u samoizolaciji.</p><p>U samoizolaciji je i proslavila 48. rođendan, kad su joj tamburaši zasvirali pod prozorom, a ona je na terasu izašla u kratkoj haljinici ispod koje joj se zbog vjetra vidjelo donje rublje.</p><p>Igorova čestitka za rođendan na Instagramu je izostala, za razliku od prijašnjih godina. Tu su počele špekulacije o nevoljama u raju. Osim što su se Seve i Igor na neko vrijeme prestali pratiti na Instagramu, Sevku su "otpratili" i njezini svekar i svekrva, koji su i obrisali zajedničke fotografije. Otkako se vratila iz Beograda, Sevu susjedi na Kozjaku ne viđaju. Rolete na njezinu penthouseu od 300-tinjak kvadrata su spuštene, osim na jednom prozoru. Auto joj je ispred zgrade, a obilazi je jedino nećakinja <strong>Mia Popović</strong>, koja je opskrbljuje hranom. Prije je to radio Igor, a prije Igora sad već bivši Sevin menadžer <strong>Tomica Petrović.</strong></p><p>Susjedi su nam ispričali kako su se Seve i Igor svojedobno posvađali ispred zgrade. Tad je uzrujana Seve zalupila vrata auta i opsovala Igora. Par se znao posvađati i zbog novca. Navodno je Igor jednom njezinu karticu pošteno popeglao, jer kao umirovljeni nogometni golman i menažder nema baš većih, stalnih primanja, pa se valjda počastio. Ali tad su se brzo pomirili. Pjevačica je nedavno nakon dulje pauze izašla u provod kako bi proslavila rođendan svojega PR-a <strong>Davora Grgina</strong>. Pjevala je na zabavi u jednom zagrebačkom restoranu i, sudeći po snimkama, dobro se zabavljala. No taj put se nije razuzdala kao svojedobno na svadbi Tonyja Cetinskog, gdje je u slavlju razbijala čaše o pod. Osim u provod, Seve je jednom išla na obavijesni razgovor u policiju nakon što ju je ravnateljica škole u koju joj ide sin optužila za prijetnje, a jučer je, javlja Jutarnji list, bila na Kaznenom sudu u Ilici zbog tužbe Milana Popovića pritom u ruci noseći Diorovu torbicu od nekoliko desetaak tisuća kuna. Sevin tim nije se oglašavao na špekulacije o razvodu braka pjevačice i nogometnog menadžera.</p>