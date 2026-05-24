Sven Pocrnić je utjelovio Domenica Modugna i donio bezvremenski hit 'Volare'

Nakon jedanaest spektakularnih epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na redu je polufinale u kojem ćemo doznati imena finalista jubilarne desete sezone. Pred kandidatima su pretposljednje transformacije, a bodovi koje osvoje, zbrojeni s dosadašnjima, utjecat će na konačan poredak i odlučiti tko ulazi u utrku za pobjedu u velikom finalu.

Polufinalno izdanje showa otvorio je Lovro Juraga transformacijom u Brucea Springsteena i izvedbom pjesme ‘Born in the USA’, a već na samom početku podigao je publiku na noge i postavio visoku ljestvicu za ostatak večeri.

- Lovro, veliki aplauz imaš od srca. Otvorio si ovu emisiju kako i treba, punim kapacitetom svoga glasa - poručio mu je Enis nakon nastupa.

Sven Pocrnić je kao Domenico Modugno oduševio izvedbom svjetski poznatog hita ‘Volare’. Nakon njegove izvedbe, žiri nije skrivao oduševljenje i nagradio ga je gromoglasnim pljeskom, a Enis Bešlagić mu je poručio:

- Dragi Svene, zabio si sve golove što si mogao zabiti na utakmici, bolje nisi mogao. Ja sam imao osjećaj da sam u finalu svih finala i festivala održanih ikad, igdje na svijetu.

Pohvalama se pridružio i Mario Roth: „Ja ne mogu dočekati, Svene, da ti pogledaš ovaj svoj nastup i da shvatiš koliko si savršen bio večeras. Ovo večeras je bila kombinacija svega – i lirike i drame, gdje si ti svojim gestama, svojim tijelom i svojim glasom, koji prati emociju stihova ove pjesme, apsolutno dočarao gospodina Domenica na ovoj pozornici“.

Martina Stjepanović Meter je dodala:

- Svene, zbilja zaslužuješ svaku pohvalu. Ti si toliko talentiran, glumački točan i sad sam tek shvatila zašto si ti zaista kameleon ovog showa, jer uz svaku izvedbu daješ apsolutno zadnji atom sebe u svakom pogledu i to se zbilja osjeti kroz tvoju energiju i emociju. To je nešto što dotakne i dušu i dirne srce i nekako ispuni pozitivnom energijom i to je stvarno poseban dar koji ti imaš. Hvala ti na tome.

Za kraj, Goran Navojec zaključio je:

- Pjesma govori o snu čovjeka koji se oboji u plavo i on leti slobodan te se osjeća slobodno. Ova pjesma je osvojila Grammyja i ja ću ti, zdravo bjelovarski, reći – ti si ga dočarao. To si bio ti zajedno s njim u emisiji ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Bravo!